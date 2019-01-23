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Şiddetli sağanak Seferihisar'da 'su' baskınlarına yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Şiddetli sağanak Seferihisar'da 'su' baskınlarına yol açtı

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Seferihisar'da bugün başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokak ve caddeler göle dönerken, zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskınları oldu. Ev ve iş yerlerine dolan yağmur sularını temizlemeye çalışanlar, zaman zaman zor anlar yaşarken, belediye ekipleri ise su baskınlarına yetişmekte güçlük çekti.

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Şiddetli sağanak Seferihisar'da 'su' baskınlarına yol açtıŞiddetli sağanak Seferihisar'da 'su' baskınlarına yol açtıŞiddetli sağanak Seferihisar'da 'su' baskınlarına yol açtıŞiddetli sağanak Seferihisar'da 'su' baskınlarına yol açtı

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