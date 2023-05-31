Şiddetli yağış Ankara'yı esir aldı! Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlarında mahsur kalan 2 kişi iş makinesi ile kurtarıldı.

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Anadolu Bulvarı üzerindeki sokakta hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile kurtarıldı. Yağış sonrası Demetevler Mahallesi'ndeki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde de yolda çökme meydana geldi. Cadde trafiğe kapatılarak, onarım çalışması başlatıldı.

"BÜYÜK YAĞMUR YAĞDIĞINDA BÖYLE OLUYOR"

Mahalle halkından Mahmut Polat, "Daha önce de bu yolda çökmeler olmuştu, hatta bir keresinde içerisine araba bile düşmüştü. Büyük bir yağmur yağdığında böyle oluyor. Alt yapısı iyi değil. Ben yurt dışında yaşıyorum ama buraya gelip böyle gördüğüm zaman üzülüyorum" dedi.

Çökmenin eski altyapı sorunlarından kaynaklandığını belirten Mehmet Dinçer de, "Burası her yağmur yağdığında bu şekilde yol çöküyor. Vatandaşa, belediyeye herkese zarar" diye konuştu. (DHA)

