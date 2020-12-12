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Şiddetli yağış Antalya'yı olumsuz etkiledi! 100.3 kilogram yağış düştü

12.12.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Şiddetli yağış Antalya'yı olumsuz etkiledi! 100.3 kilogram yağış düştü

Antalya'nın ilçelerinde dün etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yolların kapandığı Gazipaşa'ya 61.8 kilogram, Manavgat Orman Sahası'na ise 100.3 kilogram yağış düştü.

Antalya'nın, Alanya ve Demre ilçelerinde önceki akşam yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Dolu yağışı bazı otomobillerin camlarına zarar verdi. Gazipaşa ilçesinde de dün sabaha karşı etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollardaki mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemeyince yollar suyla kaplandı. İlçede yaşayanlar sabah uyandıklarında yolların ve bahçelerinin suyla dolduğunu gördü. Vatandaşlar, suyun tahliyesi için çaba gösterirken, belediye ekiplerinden de yardım istedi.

MANAVGAT ORMAN SAHASI'NA 100.3 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre dün sağanak yağışın etkili olduğu Manavgat Orman Sahası'na 100.3, Demre'ye 94.8, Serik'e 89.9, Kaş Kasaba Orman Sahası'na 74, Manavgat Beşkonak Orman Sahası'na 60.9, Belek Turizm Bölgesi'ne 57.1 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle yolların kapandığı Gazipaşa'ya 61.8, dolu yağışının etkili olduğu Alanya'ya 47.1 kilogram yağış düştü. Zaman zaman yağışın etkili olduğu kent merkezine ise bu oran 21.1 kilogram oldu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri için 'turuncu alarm' koduyla, Antalya il genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle iki ayrı uyarı mesajı geçti.

Kaynak: DHA

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