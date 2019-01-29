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Şiddetli yağış Ayvalık’ı göle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı felç etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.
İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta, yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj’da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp’in girişimleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ’nin Edremit Körfezi ilçelerindeki şubelerinden ilçeye getirilen su tahliye pompaları sayesinde su basan ev ve işyerlerinin tahliye çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Ayvalık’ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi’nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı teyakkuza geçti.
Meteorolojiye göre Ayvalık’ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.

Şiddetli yağış Ayvalık’ı göle çevirdi

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