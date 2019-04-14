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Şiddetli yağış mezarları vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış, ilçedeki mezarları da vurdu.

Şiddetli yağış mezarları vurdu

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış, ilçedeki mezarları da vurdu. Cenazesi olan vatandaşlar, mezar kazarken zor anlar yaşadı.
Yavuzeli ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki mezarlarda su altında kaldı. Bazı mezarlar tamamen suyun altında kalırken, bazı mezarlar da göletler oluştu. Bazı vatandaşlar ise, biriken su ve koku nedeniyle cenazelerini defnederken zor anlar yaşadı.
Akrabasını kaybeden bir vatandaş yağışların defin işlemini gerçekleştirmelerine engel olduklarını belirterek, yağışlardan sonra da mezar kazarken sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Yakınlarının mezarını ziyarete giden vatandaşlar, "Yağmurlar dinince gittiğimiz mezar ziyaretinde mezarların su içerisinde olduğunu gördük. Bu durumu görünce kendimizi çok kötü hissettik" diye konuştu.
Akrabasını kaybeden bir vatandaş ise yağışların defin işlemini gerçekleştirmelerine engel olduklarını belirterek, “Akrabam bugün vefat etti arkadaşlar eşiyor ama hangi tarafı eşerlerse su altında kaldığını belirterek yarın yakınımızı nasıl defnedeceğiz bu çamur ve suda inşallah Allah’ım yardım eder” dedi.

Şiddetli yağış mezarları vurdu

Şiddetli yağış mezarları vurdu

Şiddetli yağış mezarları vurdu

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