Şiddetli yağış, semt pazarındaki tezgahları dağıttı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel caddede kurulan semt pazarındaki tezgahları dağıttı. Esnafın sele kapılan sebze ve meyveleri caddeye saçıldı.
Sanndıklı’da saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Dere Boyu Caddesi’nde su baskını yaşandı. Cadde sel sularıyla dolarken, kurulan semt pazarında meyve ve sebze satışı yapılan tezgahlar sel sularıyla yıkıldı, ürünler de sulara kapılıp dağıldı.
Bazı esnaf suyla dolan caddedeki ürünlerini kurtarmak için çaba harcadı. Yağış sonrası itfaiye ve belediye temizlik işçileri çevreye dağılan sebze ve meyveleri temizlemek için çalışma başlattı. İlçede yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.
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