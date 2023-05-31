Şiddetli yağış sonrası açılan rögar kapağı büyük şok yaşattı! Takla atmaktan son anda kurtuldu
Mynet Haber
10 saat önce
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yağış sonrasında yolun ortasında sularla beraber açılan rögar kapağının otomobili metrelerce savurduğu anlar kameraya yansıdı. Arka tekerleri 2 metre havaya kalkan otomobil, takla atmaktan son anda kurtuldu.
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