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Şiddetli yağışlar 56 can aldı

28.07.2024 12:33
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Şiddetli yağışların olduğu Hindistan’da 56 kişinin yaşamını yitirdi, 100 konut ise kullanılamaz hale geldi. Meteoroloji şiddetli yağışların, gelecek günlerde de etkili olacağına dair uyarıda bulundu.

Şiddetli yağışlar 56 can aldı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda Haziran sonundan bu yana 56 kişinin yaşamını yitirdi. Hindustan Times'da yer alan habere göre, acil durum operasyon merkezi yetkilileri, Haziran sonundan bu yana Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların etkili olduğunu bildirildi.

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100 KONUT ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer, bu süreçte 21 kişinin yüksek yerlerden düşerek, 18 kişinin boğularak, 8'er kişinin yılan ısırması ve elektrik çarpması, 1 kişinin de sel nedeniyle öldüğünü bildirdi. Eyalet yetkilileri, 56 kişinin yaşamını yitirdiği eyalette yaklaşık 100 konutun zarar gördüğünü belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, gelecek günlerde de eyaletin bazı bölgelerinde şiddetli yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan yağış
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