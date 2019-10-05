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Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri ve çok sayıda iş yeri sular altında kaldı.İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Patlangıç, Cumhuriyet, Kesikkapı ve Taşyaka Mahallesi’ndeki bazı evlerin bodrum ve girişi katını su bastı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri ve çok sayıda iş yeri sular altında kaldı.
İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Patlangıç, Cumhuriyet, Kesikkapı ve Taşyaka Mahallesi’ndeki bazı evlerin bodrum ve girişi katını su bastı. Sanayi sitesindeki ve çarşı merkezinde bulunan iş yerleri, bazı market ve lokantalar da sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine giren suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştılar.
Yağış nedeniyle su dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise yolda kaldı.
Lokanta işleten Oktay Durukan, birçok işletmenin tamamen su altında kaldığını şehir olarak mağdur olduklarını söylerken, işletmeyi basan su nedeniyle çaresiz olduklarını ifade etti.
Sanayide tamircilik yapan Mehmet Erdem, 10 yıldır aynı dükkanda çalıştığını hiç böyle bir şey yaşamadıklarını dile getirdi. Erdem, yağmurun yağmasının ardından bir anda dükkanının suyla dolduğunu kaydetti.
İlçeye yaklaşık 2 saatte metrekareye 49,4 kilogram yağış düştüğü öğrenilirken, Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetilileri, şiddetini azaltan yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu

Şiddetli yağmur Fethiye’de baskınlara neden oldu
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