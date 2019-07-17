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Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde plaja inen tatilciler bir anda bastıran şiddetli yağmur sebebiyle ne yapacaklarını şaşırdı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde plaja inen tatilciler bir anda bastıran şiddetli yağmur sebebiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Bir bölümü güneşlenirken, kalanı denizde yağmura yakalanan tatilciler, plajı boşaltıp kapalı alanlara kaçtı. Bazı tatilciler ise yüzmeye devam etti.
İncekum plajında güneşlenirken aniden bastıran sağanak yağmurla şaşkına dönen tatilciler, özellikle küçük yaştaki çocuklarını alıp plajın kapalı alanlarına akın etti. Kısa sürede boşalan plajdaki sağanak yağmuru kapalı alanlarda izleyen tatilciler, "Bu da bir anı oldu, deniz kum güneşti, deniz kum, yağmur tatili yaptık" dediler. Tatilciler yağmurun ardından yerlerine geçip yüzmeye devam etti.

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar
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