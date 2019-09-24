Side Antik Tiyatro'da konser veren Iyeoka: Çok etkilendim

'AĞLAMAK İSTİYORUM, ÇOK ETKİLENDİM'

Sahnede konuşan ve duygulandığını belirten Iyeoka, "Uzun zamandır bu kadar duygulanmamıştım. 3 yaşından beri müziğe hep ilgim vardı ve ortaokul, lisede hep müzikle iç içeydim. Müziğe aşığım. Müzik yaparak bütün dünyayı gezdim; ama bugünkü heyecanımı ifade etmem mümkün değil. Böyle özel ve ilginç bir yerde çok daha fazla heyecanlıyım. Bunu gözlerimden anlayabilirsiniz. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada tarihe dokunabiliyorum. Böylesine güzel bir atmosferde konser verdiğim için çok mutluyum. Beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ağlamak istiyorum, çok etkilendim" dedi.

