HABER

Side Antik Tiyatro'da konser veren Iyeoka: Çok etkilendim

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 21:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Side Dünya Müzikleri Festivali'nde, ABD'li şarkıcı Iyeoka konser verdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Side Dünya Müzikleri Festivali'nde, ABD'li şarkıcı Iyeoka konser verdi. Side Antik Tiyatro'da sahneye çıkan Iyeoka, "Burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada tarihe dokunabiliyorum. Ağlamak istiyorum, çok etkilendim" dedi.

Manavgat Belediyesi'nce düzenlenen 18'inci Side Dünya Müzikleri Festivali'nin son konuğu, İbis Maria ve Della Miles'in ardından Nijerya kökenli ABD'li sanatçı Iyeoka oldu. 'Simply Falling' adlı şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan Iyeoka, dün akşam Side Antik Tiyatro'da konser verdi. Tarihi atmosferde Iyeoka'yı dinlemeye, çok sayıda yerli ve yabancı turist geldi. Konseri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de eşi Hatice Sözen ile izledi.

SAHNEDE BALLI ILIK SU VE TÜRK KAHVESİ İÇTİ

Sahneye önce siyah üzerine sarı el işlemeli kıyafetle çıkan Iyeoka ardından beyaz kıyafet giydi. Sahnede sık sık ballı ılık su içen Iyeoka, 'Black Coffee' şarkısı sırasında da fincanda Türk kahvesi içti. Gecede Iyeoka'ya teşekkür plaketi ve çiçeğini, Belediye Başkanı Şükrü Sözen verdi.

'AĞLAMAK İSTİYORUM, ÇOK ETKİLENDİM'

Sahnede konuşan ve duygulandığını belirten Iyeoka, "Uzun zamandır bu kadar duygulanmamıştım. 3 yaşından beri müziğe hep ilgim vardı ve ortaokul, lisede hep müzikle iç içeydim. Müziğe aşığım. Müzik yaparak bütün dünyayı gezdim; ama bugünkü heyecanımı ifade etmem mümkün değil. Böyle özel ve ilginç bir yerde çok daha fazla heyecanlıyım. Bunu gözlerimden anlayabilirsiniz. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Burada tarihe dokunabiliyorum. Böylesine güzel bir atmosferde konser verdiğim için çok mutluyum. Beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ağlamak istiyorum, çok etkilendim" dedi.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralıKafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Otomobil direğe çarptı: 2 yaralıOtomobil direğe çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

İşte Beşiktaş'ın ilk başkan adayı!

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.