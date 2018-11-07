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Side, tarihi ve doğal dokusuyla cezbediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın turistik bölgesi Side, tarihi doku ve yapılarıyla yılın 12 ayı binlerce turisti ağırlıyor.

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın turistik bölgesi Side, tarihi doku ve yapılarıyla yılın 12 ayı binlerce turisti ağırlıyor. Özellikle Avrupalıların ziyaret ettiği Side'yi, son yıllarda Rus tatilciler de keşfetti. Önceki yıllarda tatil planları için Kemer ve çevresini seçen Rus turistler, Side'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip görmeyi ihmal etmiyor. Antik tiyatro ile Apollon Tapınağı'nı birbirine bağlayan cadde, günün her saati tıklım tıklım. Tarihi yerleri gezerek fotoğraf çeken turistler, Side'nin mistik atmosferine hayran kalıyor. TARİH KOKUSU Side Antik Kenti'nde günümüze ulaşan görülebilecek kalıntılar, şehir surları, şehir kapısı, Nymphaeum, su yolu, sütunlu caddeler, evler, Ticaret Agorası, Antik Tiyatro, Agora Hamamı (Side Müzesi), Vespasian Çeşmesi ve Anıtsal Kapı, Zafer Takı, Dionysos Tapınağı, bazilika, liman hamamı, Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı, Güney Bazilikası, Büyük Hamam, Devlet Agorası, Vaftizhane, Piskoposluk Sarayı ve Bazilikası, Philippus Attius Suru, Side Antik Kentini gezmek ücretsiz. Side Müzesi ve Side Tiyatrosu ise ayrı ayrı bilet alınarak gezilebiliyor.

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