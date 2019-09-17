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Side'de tarih sanatla buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 18.

Side'de tarih sanatla buluştu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali, Side'deki Apollon Tapınağı'nda düzenlenen konser ve Anadolu Ateşi gösterileriyle başladı. Yerli ve yabancı turistler Side'nin 3 bin yıllık tarihiyle sanatın buluşmasına tanıklık etti.
Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali başladı. Sergiler, konserler, kültür sohbetleri, antik tiyatro konserleri ve çeşitli etkinliklerle 10 gün boyunca devam edecek festivalin ilk gününe yerli ve yabancı turistler de katıldı. Festival, ‘Güneşin en güzel battığı yer’ olarak bilinen tarihi Apollon Tapınağı'nda verilen kokteylle başladı. Yerli ve yabancı konuklar ve protokol, tarihi atmosferde verilen kokteylde gün batımı manzarasında hem sohbet etti hem de müziğin keyfine vardı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de açılış kokteyline katılarak konuklarla ilgilendi, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılış kokteylinde oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve Manavgat halkı da bulundu.
Apollon Tapınağı önüne kurulan sahnede sanatçılar Birsen Tezer ve Aylin Aslım dinleyicilere konser verdi. Kendine has yorumu ve sesiyle şarkılarını seslendiren Birsen Tezer, konserin sonuna doğru kanun dinletisiyle kendine hayran bıraktı. Birsen Tezer, daha sonra sahneye Rock müziğinin etkileyici seslerinden Aylin Aslım'ı davet etti. Düet yapan sanatçılar, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, Birsen Tezer ve Aylin Aslım'a üzerinde 'Özgürce yaşa Manavgat' yazılı anı plaketlerini takdim etti.
ANADOLU ATEŞİ BÜYÜLEDİ
Apollon Tapınağı'ndaki program sonrasında festival, Side Liman'da kurulan sahnede Anadolu Ateşi gösterisiyle devam etti. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı dans ekibi, gösterisine 'İlk dans öğretmenimize saygıyla' ifadelerinin yer aldığı Mustafa Kemal Atatürk'ün dans ettiği fotoğraf eşliğinde başladı. Temel konsepti medeniyetler buluşması olan ve doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterisi ilgiyle izlendi. Anadolu'nun her bölgesinden derlenen halk dansı figürlerinden oluşan koreografinin sergilendiği gecede izleyiciler gösteri sonunda topluluğu uzun süre alkışladı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip antik Side'de festival düzenlemekten ve bu festivalde halkla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FOTOĞRAFLI

Side'de tarih sanatla buluştuSide'de tarih sanatla buluştuSide'de tarih sanatla buluştuSide'de tarih sanatla buluştu

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