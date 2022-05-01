ŞİDEF’den, 1000’lerce kez teşekkür

Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF) Ramazan ayı geleneğini sürdürerek ihtiyaç sahibi hemşerilerini unutmadı.

Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı, paylaşım ayı olduğunu söyleyen ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya; ‘’Her zaman olduğu gibi bu Ramazan Ayı itibarıyla federasyon olarak üzerimize düşen görevi imkânlar elverdiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye genelinde bulunan derneklerimiz, ŞİDEF İl temsilcilerimiz aracılığıyla gerek Şiran’da gerekse Türkiye’nin dört bir tarafında bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize katkıda bulunduk. 1300 Ailemize 250 lira değerinde alış veriş çeki, bazı ailelerimize nakdi destekte bulunduk. Bizler bu desteğimizi değerli hemşerilerimizin katkısıyla yaptık. Es-sebebü ke-l fâil (Bir işe sebep olan, o şeyi yapan fâil gibidir) düsturunda geçtiği gibi hem verdik hem de hemşerilerimizin sevaplarına aracı olduk. Katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Yapılan zekât ve yardımlar derneklerimiz vasıtasıyla bire bir

ihtiyaç sahiplerine iletildi.

ŞİDEF Ramazan ayı zekât ve fitreleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz hayrımıza destek olan; “Danışma Kurulu Başkanımız Mutlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Hamzaoğlu’na, Keleş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İlker Keleş ve Soner Keleş’e, Beyazlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş Beyaz’a, Mutlu Boğaziçi İnşaat yönetim kurulu üyeleri Furkan Hamzaoğlu ve Furkan Yazıcı’ya, Ariana Grup yönetim kurulu başkanı Murat Akın’a, Canan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Canan ve kardeşlerine, Yalçın İnşaat Mühendislik yönetim kurulu başkanı Yurdal Yalçın’a, Işık İnşaat yönetim kurulu başkanı Murat Işık’a, Beyaz İnşaat yönetim kurulu başkanı Muammer Beyaz ve Nizamettin Beyaz’a, Nikrotek Makina yönetim kurulu başkanı Ferhat Tuncer ve Laçin Satogil’e, Şiran Çevre pınarı Köyü Derneği başkanı Recep Aydın ve yönetim kuruluna, Gurbetçi hemşehrimiz iş Adamı Alhan Yılmaz’a, Yıldızlar Mobilya Sarayı yönetim kurulu başkanı Yılmaz Yıldız’a, Sadıklar Emlak yönetim kurulu başkanı Selim Demir’e, Gümüş Proje Mühendislik yönetim kurulu başkanı Necati Kaya’ya, Şehzade Grup Yönetim kurulu başkanı Yunus Yalçın’a, Özbey İnşaat yönetim kurulu başkanı Özcan Özbey’e, BES Yapı Denetim Yönetim kurulu başkanı Sümeyra Eroğlu’na, Sultan Pestil köme yönetim kurulu başkanı Baki Kara’ya, Şiran Mühendislik yönetim kurulu başkanı Sezai Polat ve Zekayi Polat’a, Ataşehir Belediyesi meclis üyesi ve Tuna İnşaat Yönetim kurulu Başkanı Şerafettin Bal’a, Yıldız İnşaat yönetim kurulu başkanı Birol Yıldız’a, Doğanlar Group yönetim kurulu başkanı Mustafa Doğan’a, Kaya İnşaat yönetim kurulu başkanı Bahtiyar Kaya’ya, Pendik Kaynarca Esnaf Kefalet kredisi kooperatifi müdürü Gökhan Aygün’e, Gümüşhane Şehrengiz Dergisi Yazı İşleri Sorumlusu Serhat Doğan’a, Emekli Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kara’ya, hemşehrimiz Cihangir Karagöz’e, hemşehrimiz Âdem Turan’a ve tüm ŞİDEF Yönetim kurulu üyesi yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Tüm islam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.

