ŞİDEF’den kültür damgası

Kartal’da bulunan İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansta Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Demir, Osmanlı Arşivi’nden belgelerle yaptığı sunumu izleyenler Şiran ve köylerinde Osmanlı döneminde cereyan eden tarihi hadislerden haberdar oldu.

Programın açılışını ŞİDEF Genel Sekreteri Nurullah Kara yaptı.

Programa katılanlara teşekkür eden ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya:

“Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 sene sonra 2022 yılının 29. günü olan 29 Ocak’ta bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah etkinliklerimiz tüm hızıyla devam eder. Bugün burada sizlerle bir kültürel faaliyetimizde bir arada bulunuyoruz. ŞİDEF olarak bilginin ve eser bırakmanın peşindeyiz. Bu bağlamda akademisyen hemşerimiz Prof. Dr. Alpaslan Demir’in kaleme aldığı 'Şiran Kazası Nikah Kayıtları' kitabını siz değerli hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli hocamızın sunumuyla Şiran tarihinden bilgi edindik. Kültürel faaliyetlerimizi arttırmak istiyoruz. Topluma kalıcı eserler bırakılmasına vesile olmak istiyoruz. Biz ŞİDEF ailesi olarak sizlerle çok güzel bir aileyiz. Çocuklarımızdan, yetişkinlere herkesi önemsiyoruz. Son olarak Türkiye geneli il teşkilatlanasına girdik. Buradan da güzel sonuçlar çıkacaktır. Bugün bu program için Tokat’tan gelen Prof. Dr. Alpaslan Demir’e, kitabın basımını sağlayan ŞİDEF Danışma Kurulu başkanımız Yüksel Hamzaoğlu’na, salonu bize tahsis eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Baki Aydöner’e, her daim yanımızda olan MÜSİAD Gümüşhane İl Başkanı Abdulbaki Kara’ya, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan’a, ŞİDEF Genel Başkan Yardımcımız Birol Yıldız’a, Mutlu Boğaziçi İnşaat yönetim kurulu üyeleri Furkan Yazıcı’ya, Furkan Hamzaoğlu’na, kıymetli yol arkadaşlarım ŞİDEF Yönetim Kurulu üyelerine ve siz değerli hemşehrilerimize bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” dedi.

ŞİDEF Danışma Kurulu Başkanı Yüksel Hamzaoğlu Şiran Kazası Nikah Kayıtları kitabını yazdığı İçin Prof. Dr. Alpaslan Demir hocaya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"STK’lar içerisinde ŞİDEF’in çalışmalarının kalitesi ve farkını iyi görüyoruz. Bu da genç Genel Başkan Serkan Kaya’nın enerjisinden kaynaklanıyor. Serkan Başkan’ın genç dinamik ve enerjik yapısı ile zamanın ruhunu yakalayan, kadrolaşmasını tamamlayarak geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü görüyoruz. ŞİDEF çok güçlü bir Sivil Toplum kuruluşudur. Bu gücünü de Üyelerinin Şiran’a olan aidiyetinden ve birbirlerine olan birlik beraberlik ruhundan almaktadır. Ayrıca ŞİDEF’in hiç bir STK’ya alternatif olmadığını ve bütün eğilimlere eşit mesafede olduğunu da belirtmek isterim”

Katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Alpaslan Demir sözleri şu şekilde devam etti:

“Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu’nun “Şiran Kazası Nikâh Kayıtları” kitabının basımına destek vermesi ve bugün yapılan konferansı organize etmesi çok kıymetlidir. Artık bu yazılı eser literatürde yerini almıştır. Bugün sizlere Şiran köylerindeki tarihi olayları belgeler ile anlatmaya çalıştım. İşte yazılı belge olunca yüz yıllar geçse de bulunuyor. Bugün ŞİDEF katkısı ile kitaplaşan eserimiz “Şiran Kazası Nikâh Kayıtları” da o şekilde yerini alacaktır. Gümüşhane’mizin en çok arşiv belgesi bulunan ilçesi Şiran’ı sizlere anlattığım için çok mutluyum. İnşallah yeni çıkaracağımız” Şiran’da Sosyal ve Ekonomik Hayat” kitabı ile de sizlerle tekrar buluşuruz. Bu güzel programın gerçekleşmesini sağlayan ŞİDEF Yönetim Kurulu’na Genel Başkan Serkan Kaya nezdinde canı gönülden teşekkür ederim. Ayrıca bu kitabımızın basımına katkı sunan ŞİDEF Danışma Kurulu başkanı Yüksel Hamzaoğlu ve siz değerli dinleyicilere çok teşekkür ederim”

GÜSİAD Genel Başkanı ve İBB Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, GÜDEF Genel Başkanı Bayram Demir, 25.Dönem Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı selamlama konuşması yaptı.

Program sonunda Prof. Dr. Alpaslan Demir’e, Yüksel Hamzaoğlu’na, Baki Aydöner’e, Umut Daştan’a, Furkan Yazıcı’ya, Birol Yıldız’a, Furkan Hamzaoğlu’na ve Abdulbaki Kara’ya katkılarından ötürü plaket takdim edildi.

Programa katılamayan Ak Parti Ataşehir ilçe başkanı İsmail Erdem telgraf yollarken, Gümüşhaneli Hukukçular Platformu Başkanı Av. Yunus Akçay da çiçek gönderdi.

Programa, İBB Enerji AŞ Genel müdürü ve GÜSİAD Başkanı Yüksel Yalçın, ŞİDEF Danışma Kurulu Başkanı Yüksel Hamzaoğlu, GÜDEF Genel Başkanı Bayram Demir, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın, 25. Dönem Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, Pendik Kaynarca Esnaf Kefalet Kooperatifi Müdürü Gökhan Aygün, ŞEKAV Başkan Yardımcısı Sadi Yazıcı, İBB İstanbul Planlama Ajansı Proje Koordinatörü Ahmet Emin Avşar, CHP Kartal Eski İlçe Başkanı Muammer Çelebi, İYİ Parti Kartal Eski İlçe Başkanı Bünyamin Balta, Kartal Belediye Meclis üyeleri Umut Daştan, Mukadder Gürcan, Abdullah Açık, Önder Turmuş, Bilecik Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Dursun Ağca, Talat Sarı, İYİ Parti Pendik ilçe yönetim kurulu üyesi Huriye Kılıç, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik, Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Dilek Kars, Şiran Güreş Köyü Muhtarı Dursun Kaşıkçı, Kartal Belediyesi Ulaşım Şefi Hakan Gedik, Temizlik İşleri Şefi Turan Işık, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Coşkun, Pendik Kurtköy Minibüsçüler Dernek Başkanı Şamil Çubuğuuzun, Pendik Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Derya Polat, Pendik Tuzla Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Şaban Cebeci, MHP Pendik Kadın Kolları Başkanı Mahinur Polat, Ak Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcısı Aytekin Günel, 31 Mart CHP Şiran Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kaya, İYİ Parti Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker, Ak Parti Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Gökhan Çamcı, İYİ Parti Pendik Kurucu üyesi Engin Tilkici, Avcılar Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Özcan Özbey, GÜDEF Başkan Vekili Hıdır Daştan, GÜDEF 3. Bölge Başkanı Muzaffer Yalçın, Pendik Bölge Hastanesi Müdürü Hüsrev Kılıç, Gümüşhaneli Hukukçular Platformu Başkanı Av. Yunus Akçay, GÜDEF Kurucu Üyesi Zeki Yurt, Badıllı Beydili Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Necati Kaya, Adem Turan, GÜMÜP Yönetim Kurulu üyesi Aycan Kaya, Maltepe Esnaf Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Süleyman Zeyrek, ŞEKAV Başkan Yardımcısı Abdullah Canan, Kelkit Gültepe Derneği Başkanı Neşet Coşar, Pendik Tuzla Gümüşhaneliler Derneği Başkan Yardımcısı Sinan Terzi, Ali Kemal Genç, Pendik Gümüşhaneliler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Polat, Gümüş İnşaat Ayhan Kılıç, Yalçın İnşaat Serkan Yalçın, Süleyman Kaya, ŞİDEF Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda Gümüşhaneli katıldı.



