HABER

Şi'den Çin'i bölmeye teşebbüs edenlere gözdağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: - "Çin'in herhangi bir yerinde ayrılıkçı aktivitelere girişenler, nihayetinde parçalanmış vücutlar, kırılmış kemiklere dönüşecek"

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in herhangi bir yerinde ülkeyi parçalamaya teşebbüs edecekleri, "parçalanmış vücutlar, kırılmış kemiklere" dönüştürmekle tehdit etti.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Şi, dün Nepal'deki temasları çerçevesinde, isim vermeden ayrılıkçı faaliyetlere girişenlere yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı Şi, "Çin'in herhangi bir yerinde bölücü aktivitelere girişenler, nihayetinde parçalanmış vücutlar, kırılmış kemiklere dönüşecek. Çin'i parçalamaya çalışanlara destek veren dış güçler de Çin halkı tarafından boş umutlara bel bağlayanlar olarak görülecek." ifadelerini kullandı.

Şi'nin açıklamalarının, Hong Kong'da hükümet karşıtı protestoların yapıldığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Şi'nin ayrılıkçı teşebbüslere karşı tehditleri, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi gibi devlet mekanizmalarının ötesinde "en üst seviyeden yapılan en sert açıklamalar" oldu.

Hong Kong'da haziranda Çin'e iade tasarısına tepki olarak geniş çaplı başlayan ve iadenin iptaline rağmen devam eden protestolar, geçen hafta cumartesi günü yürürlüğe giren maske yasağı sonrasında hız kesmedi.

Maske yasağı yasası, maske takanlara azami bir yıl hapis cezası ve 3 bin 200 dolar para cezası öngörüyor.

- Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisanda sunulmuş ancak haziranda başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Palandöken’den AB üyesi ülkelere ‘Barış Pınar’ı mektubuPalandöken’den AB üyesi ülkelere ‘Barış Pınar’ı mektubu
Kızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destekKızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Çin'e iade tasarısı Hong Kong

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.