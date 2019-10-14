Şi'den Çin'i bölmeye teşebbüs edenlere gözdağı

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in herhangi bir yerinde ülkeyi parçalamaya teşebbüs edecekleri, "parçalanmış vücutlar, kırılmış kemiklere" dönüştürmekle tehdit etti.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Şi, dün Nepal'deki temasları çerçevesinde, isim vermeden ayrılıkçı faaliyetlere girişenlere yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı Şi, "Çin'in herhangi bir yerinde bölücü aktivitelere girişenler, nihayetinde parçalanmış vücutlar, kırılmış kemiklere dönüşecek. Çin'i parçalamaya çalışanlara destek veren dış güçler de Çin halkı tarafından boş umutlara bel bağlayanlar olarak görülecek." ifadelerini kullandı.

Şi'nin açıklamalarının, Hong Kong'da hükümet karşıtı protestoların yapıldığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Şi'nin ayrılıkçı teşebbüslere karşı tehditleri, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi gibi devlet mekanizmalarının ötesinde "en üst seviyeden yapılan en sert açıklamalar" oldu.

Hong Kong'da haziranda Çin'e iade tasarısına tepki olarak geniş çaplı başlayan ve iadenin iptaline rağmen devam eden protestolar, geçen hafta cumartesi günü yürürlüğe giren maske yasağı sonrasında hız kesmedi.