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Şi'den ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: "Halkın yaşam güvenliği ve sağlık güvenliği en ön sırada. Salgının önlenmesi şu an itibarıyla yapılması gereken en önemli iş"

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs salgınının hızla büyüdüğü ciddi bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Şinhua ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Şi ve Başbakan Li Kıçiang dahil üst düzey 25 yetkiliden oluşan Çin Komünist Partisi Politbüro Komitesi, Vuhan'da ortaya çıkan ve ülke geneline hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınını görüşmek üzerine toplandı.

Toplantıda salgınla mücadaleye rehberlik edecek özel bir ekibin kurulması kararı alındığı, Hubey gibi salgından etkilenen yerlere rehber ekiplerin gönderileceği, ekiplerin buralarda salgının önlenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesini teşvik edeceği bildirildi.

Şi Cinping, toplantıda yeni tip koronavirüs salgınının hızla büyüdüğü ciddi bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, ilaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi, sağlık personelinin korunması çağrısında bulundu.

Salgında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileten Şi, "Tüm parti, tüm ordu, tüm ülke ve etnik gruplar hepsi sizinle, hepsi sizin güçlü destekçiniz." dedi.

Devlet Başkanı Şi, yeni tip koronavirüs salgınının önlemesinin bir önemli sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, "Halkın yaşam güvenliği ve sağlık güvenliği en ön sırada. Salgının önlenmesi şu an itibarıyla yapılması gereken en önemli iş." diye konuştu.

- Grup turları ve paket programlar askıya alınıyor

Bu arada, Çin Seyahat Hizmetleri Birliği, seyahat acentalarından ve internet üzerinden seyahat hizmeti sağlayan kuruluşlardan, yolcu akışını azaltmak amacıyla ülke içinde grup turlarını ve paket programlarını askıya almalarının istendiğini açıkladı.

Açıklamada, grup turlarının ve paket programlarının askıya alınması talebinin Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından talep edildiği belirtildi.

Dışarıya yapılacak grup turlarının pazartesi gününe kadar sağlık güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla devam edebileceği, bunların da pazartesiden itibaren askıya alınması gerekeceği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle başta Vuhan olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou ve Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı ve Şiaogan'da metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Bu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Şi Cinping

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