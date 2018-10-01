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Sıdıka nineye "Yaşlılar Günü" sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Kilis'te yaşayan 109 yaşındaki Sıdıka Katı, Dünya Yaşlılar Günü'nü çocukları, torunları ve köyünde eğitim gören ortaokul öğrencileriyle kutladı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan 109 yaşındaki Sıdıka Katı, Dünya Yaşlılar Günü'nü çocukları, torunları ve köyünde eğitim gören ortaokul öğrencileriyle kutladı.

İlçeye bağlı Hüseyinoğlu köyünde oğlu Yavuz Şahan'la beraber yaşayan 4 çocuk, 19 torun sahibi Katı'yı, önemli gününde İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Hüseyinoğlu Ortaokulu öğrencileri ve yakınları yalnız bırakmadı.

Konuşmakta güçlük çeken Katı'nın en küçük oğlu Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen ziyaretin annesi başta olmak üzere tüm aile üyelerini mutlu ettiğini söyledi.

Çocuklarına ve torunlarına "Çok çalışın, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı doğal beslenme" şeklinde öğütler verdiğini anlatan Şahan, "Ben doğduktan 15 gün sonra babam vefat etmiş. O günden bu yana annemle hiç ayrılmadık. Annemin hiçbir sıkıntısını çekmedim. 5 yıl öncesine kadar arazide, tarımda benimle beraber çalıştı. Son 5 yıldan sonra artık yavaş yavaş işlerden çekildi. Artık istirahat ediyor. Hiçbir zaman doktora gitmedi, bir trafik kazası geçirdi bundan 15 yıl önce onu da atlattı şükür." diye konuştu.

Annesinin ağrısı olduğu zamanlarda peryavşan bitkisini ovalayarak hap yaptığını ve onu kullandığını ifade eden Şahan, 109 yaşında olmasına rağmen bundan 2 ay öncesine kadar tüm ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla giderdiğini sözlerine ekledi.

Kaymakam Avcı da öğrencilere yaşlıların önemini hissettirmek adına böyle bir sosyal etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Yaşlıların geçmişle gelecek arasında köprü olduğunu ve onlara sahip çıkılması gerektiğini aktaran Avcı, bu tür etkinlikleri belirli zamanlarda tekrarlamayı düşündüklerini dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Fatma Özdemir de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle öğrencileriyle köyde yaşayan Sıdıka nineye sürpriz yaptıklarını, onunla birlikte kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

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Dünya Yaşlılar Günü Kilis musabeyli ilçesi

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