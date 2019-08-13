Sidney'de bıçaklı saldırı

Görgü tanıkları saldırganın “Allahu ekber” diye bağırdığını belirtiyor.Avustralya'nın Sidney kentinde bir saldırgan bıçakla bir kadını yaraladı. Polis, daha sonra başka insanlara da saldıran ve çevredeki vatandaşlarca etkisiz hale getirilen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Saldırının hemen ardından olayın yerine yakın yerde bir kadın cesedi bulundu. Kadının ölümünün saldırıyla bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polis bir yaralının da hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Görgü tanıkları, ülkenin en kalabalık şehirlerden biri olan Sidney'in merkezinde meydana gelen olayda saldırganın "Allahu Ekber” şeklinde bağırarak polise "Beni vurun” dediğini aktardı. Ancak polisten yapılan açıklamada saldırının siyasi bir nedeni olup olmadığının henüz kesinleşmediği bildirildi.

Görgü tanıklarından biri saldırganın 20-30 yaşları arasında olduğunu ve elinde 30 santimetre uzunluğunda mutfak bıçağı bulunduğunu söyledi. Görgü tanığı saldırganın pek çok kişinin peşinden gittiğini ancak kendisini durdurmaya çalışan beş, altı kişinin saldırganı sonunda yere yatırmayı başardığını kaydetti.