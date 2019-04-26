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Siemens, akıllı şehir teknolojilerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

Siemens Türkiye, ICSG 2019'da Dijital Şebekeler kapsamında sunduğu akıllı şehirlere yönelik çözümleri ve geleceğin enerji dünyası için "sürdürülebilir, akıllı ve güvenli" temalı ürünleri ile yer aldı

İSTANBUL (AA) - Siemens, Dijital Şebekeler kapsamında sunduğu geleceğin akıllı şehirlerine yönelik ürün ve çözümlerini 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2019'da tanıttı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, fuarda dijital şebekeler kapsamında sunduğu akıllı şehirlere yönelik çözümleri ve geleceğin enerji dünyası için "sürdürülebilir, akıllı ve güvenli" temalı ürünleri ile yer aldı.

Siemens Türkiye'nin standında yenilikçi ürün ve sistemler sergilenirken, "Enerji Otomasyonu için Siber Güvenlik", "Enerji Verimliliğinde Bulut Tabanlı Yapay Zeka Uygulamaları", "Dijital İstasyon ve Akıllı Su Yönetimi" çözümlerine yönelik özel sunumlar da gerçekleştirildi.

Fuarın ilk gününde enerji otomasyonu için siber güvenlik ve enerji verimliliğinde bulut tabanlı yapay zeka uygulamalarını tanıtan Siemens Türkiye, ikinci gün ise dijital istasyon ve akıllı su yönetimi konularında sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Dijital Şebekeler Türkiye Direktörü Hasan Ali Pazar, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla siber güvenlik ihtiyaçlarının da büyük bir hızla arttığını ifade etti.

Siemens olarak siber güvenliğe, kapsamlı ve bütünsel güvenlik stratejisiyle yaklaştıklarını ve hem veri hem de fiziksel varlıkların güvenliğini sağladıklarını belirten Pazar, "Enerji, altyapı hizmetleri, petrol ve gaz, otomotiv, çimento, kağıt, demir çelik gibi endüstrileri için siber güvenlik çözümlerimiz ile tehditleri önlemeyi ve müşterilerimizin riskini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Enerji sistemleri dahil tüm kritik altyapılarda, bütün operasyonel teknolojileri kapsayan dünya standartlarında uçtan uca siber güvenlik çözümleri sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, Siemens Türkiye'nin sunduğu akıllı dijital şebeke çözümleri, enerji dağıtım şirketlerinin yüzde 43'ü tarafından kullanılıyor. Siemens'in, var olan altyapıyı daha akıllı ve otonom hale getiren, insan hatalarından arındıran Akıllı Şebekeler çözümleri Türkiye'de geliştiriliyor.

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