Siemens, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na katıldı

İSTANBUL, (DHA) -Siemens Türkiye, kaynak ve maliyet tasarrufu sunan dijital ürün ve çözümlerini Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda tanıttı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuar, ‘Bir Kaynak Olarak Enerji Verimliliği-Enerjideki Gizli Hazine’ temasıyla gerçekleştirildi. ENERJİ VERİMLİLİĞİNE KATKI Enerji verimliliği konusu henüz sadece bir sosyal sorumluluk projesi olarak algılanırken bile Siemens’in bu alanda çalışmalar yaptığını aktaran Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordinatörü Hakan Olcay, “Bugün enerji verimliliği bir tercih değil, bir gereklilik. Daha rekabetçi, daha düşük maliyetli çalışabilmek için verimli enerjiye yatırım yapan şirketler benzersiz fırsatlara kapı açıyor. Siemens olarak inovasyon odağımız, uzmanlığımız ve entegre portföyümüzle her sektörün enerji ihtiyacını kusursuz biçimde karşılayabiliyoruz. Sadece müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın değil, tüm bir ekosistemin enerji-verimli çalışmasını hedefliyoruz” dedi. İNOVATİF ÜRÜNLER VE ÇÖZÜMLER Siemens Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada, fuarda tanıtılan ürün ve çözümler ise şöyle:

''Akıllı Termostat: Siemens’in yeni nesil Akıllı Termostatı, 'Yeşil Yaprak' özelliği sayesinde enerji tüketimini optimize ediyor ve yüzde 30'a varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Ortamla sürekli iletişim halinde olan ara yüzü ve kullanıcı dostu tasarımı ile öne çıkan Siemens Akıllı Termostat, mobil uygulama ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Akıllı algoritması ve 6 farklı sensörü- sıcaklık, nem, aydınlık, yakınlık, varlık ve hava kalitesi - sayesinde bulunduğu ortamı 24 saatten kısa sürede tanıyor. SIESTORAGE: Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegre olması ve dağıtık üretim tesislerinin yoğunluğu, elektrik şebekelerinin yapısını değiştiriyor. Siemens’in geliştirdiği SIESTORAGE enerji depolama çözümü; yenilenebilir enerji üretimi sırasında oluşan enerji dalgalanmaları, üretim ve tüketim arasında oluşan dengesizlik, şebekenin kararsızlığı ve güç kalitesinde azalma gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Enerji şirketleri, şebeke operatörleri, endüstri tesisleri, şehir merkezlerindeki tesisler ve altyapı tesisleri için geniş çaplı bir çözüm sunan SIESTORAGE, işletmelerde enerji tasarrufu sağlarken modüler yapısı sayesinde de özel taleplere uygun olarak adapte edilebiliyor.

Kojenerasyon, Trijenerasyon ve Biyokütle: Giderek zorlaşan rekabet ortamında sanayi sektörü oyuncularının süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmesinin önemi artıyor. Bu konuda çözüm sunan verimli kojenerasyon sistemleri, toplam enerji maliyetlerini azaltırken güvenilir bir enerji arzı, çevreye duyarlı enerji politikalarına entegre sistemler ve tüm süreçlerde verimlilik sunuyor. Siemens Türkiye bu alandaki kapsamlı tecrübesiyle endüstriyel tesislerin ihtiyaç duyduğu kojenerasyon-trijenerasyon çözümlerine; gaz türbinleri, buhar türbinleri ve gaz motorlarından oluşan geniş ürün yelpazesiyle katkıda bulunuyor. Endüstriyel enerji üretiminde öncü olan Siemens; 400 MW gücü ile Türkiye’deki en büyük kojenerasyon tesislerine gaz ve buhar türbini, Türkiye’nin önemli biyokütle tesislerine ise buhar türbinleri sağlıyor. Enerji verimliliği analizi: Siemens’in modüler ve bulut tabanlı EnergyEfficiencyAnalytics çözümü, enerji izleme ve analiz yeteneği ile verimliliği artırıyor. 3 adımda hızlıca hayata geçirilen çözümde, önce işletmenin mevcut durumu tespit ediliyor. Daha sonra işletmede gerekli noktalara ölçüm cihazları, sensörler, haberleşme cihazları kurularak, veriler güvenli bir şekilde bulut sistemine aktarılıyor. Sistem altyapısı kurulduktan sonra verilerin analiz edilmesiyle enerji verimliliği sağlanacak noktalar keşfediliyor.