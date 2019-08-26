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Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Enis Sonemel atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Enis Sonemel atandı

İSTANBUL (AA) - Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürlüğü'ne şirketin kıdemli yöneticilerinden Enis Sonemel getirildi.

Siemens Healthineers açıklamasına göre, iyi derecede İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilen Enis Sonemel, 26 Ağustos itibarıyla Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Sağlık sektöründe 15 yıllık deneyime sahip olan Sonemel, 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına aynı yıl Siemens Business Services Türkiye’de Teklif Yöneticisi olarak adım atan Sonemel, 2005 yılında Siemens Sağlık Görüntüleme bünyesine MR Ürün Yöneticisi olarak katıldı. 2008-2012 yılları arasında Almanya’da Siemens Healthineers Genel Merkezi’nde MR bölümü satış ve pazarlama pozisyonlarında Kıdemli Yönetici olarak görev yaptı ve bu dönemde EMEA bölge ülkelerinden ve Hindistan’dan sorumlu olarak çalıştı.

Almanya’daki görevi sonrasında, Türkiye’deki kariyerine Siemens Healthineers Görüntüleme Pazarlama & Satış Birimleri Yöneticisi olarak devam eden Sonemel, 2015 yılından beri Görüntüleme Bölümünden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Enis Sonemel Siemens Healthineers

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