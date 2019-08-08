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Siemens Healthineers'ten 1,1 milyar dolarlık satın alma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Siemens Healthineers, geçen yıl geliri yaklaşık 11 milyon dolar olan ve robotik cerrahi alanında hizmet veren ABD'li Corindus Vascular Robotics'e 1,1 milyar dolar ödeyecek

BERLİN (AA) - Alman teknoloji şirketi Siemens'in bünyesindeki Siemens Healthineers, robotik cerrahi alanında hizmet veren, ABD merkezli Corindus Vascular Robotics'i 1,1 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Siemens Healthineers'in, yapay zekayı kullanarak stent takma gibi sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek için robotlar üreten, merkezi ABD'de bulunan Corindus Vascular Robotics'e hisse başına 4,28 dolar ödeme yapacağı bildirildi.

Açıklamada, vasküler robotikte öncü olan Corindus Vascular Robotics'in satın alınmasıyla Alman şirketin, hastaya yönelik robotik hizmetler sağlayıcılığını genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

Satın alma rakamının toplamda yaklaşık 1,1 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, satın alma anlaşmasının ABD'li şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandığı ve bu yılın son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

2002'de kurulan Corindus Vascular Robotics'in yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor. Şirketin gelirleri, geçen yıl 10,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, net zararı ise 35 milyon dolar olarak açıklandı. Şirketin ürettiği akıllı robotlar, doktorlar tarafından ameliyathanelerde kullanılıyor. Robotik cerrahi; hem doktor sayısını düşürüyor hem de doktorların uzun süren ameliyat esnasında yorulup dikkatini ve kas beyin koordinasyonunu kaybetme riskini azaltıyor.

Söz konusu satın alma ile Siemens Healthineers, New York borsasında işlem gören Corindus Vascular Robotics'e 7 Ağustos'taki hisse değerinden yaklaşık yüzde 77 fazla ödeme yapacak. Corindus Vascular Robotics hisseleri, dün yüzde 4,72 değer kaybıyla 2,42 dolardan kapanmıştı.

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Corindus Vascular Robotics robotik cerrahi satın alma Siemens Healthineers

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