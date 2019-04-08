Siemens Mobility Eurasiarail 2019’da bağlantılı ulaşıma vurgu yapacak

Eurasiarail 2019 Fuarı’na katılacak olan Siemens Mobility, ‘Bağlantılı ulaşımı şekillendiriyoruz’ sloganı altında, giderek daha yoğun bir şekilde ağ bağlantılı hale gelen bir “kesintisiz ulaşım ekosisteminde” dijital inovasyonları sektör temsilcilerine sunacak.

Dijitalleşme, ulaşım sektörünü köklü bir şekilde dönüştürüyor. Siemens Mobility, dijitalleşme ile dünya genelinde taşımacılık işletmecilerinin altyapıyı akıllı hale getirmelerini, bütün bir yaşam döngüsü boyunca değer sürdürülebilirliğini artırmalarını, yolcu deneyimini iyileştirmelerini mümkün kılıyor. Bunu hayata geçiren ise pek çoğu 10-12 Nisan tarihleri arasındaki Eurasiarail 2019’da tanıtılacak olan çeşitli teknolojiler ve çözümler. Yapılan şirket açıklamasına göre; ETCS Seviye 3 Hibrit ve bulut bazlı bakım, dijital hizmetler, yedek parçalarda 3D yazdırma, metro yapılandırıcısı ve yaşam döngüsü hesaplayıcısı ve Velaro Novo bunlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

Yeni Velaro Novo yüzde 30 daha az enerji tüketimine sahip

Açıklamaya göre Siemens Mobility’nin yeni Velaro Novo hızlı treni, kendinden önceki üç kuşak Velaro’ların sistematik olarak daha da geliştirilmiş hali olarak dikkat çekiyor. Ayrıntılarda gizli çok sayıda yenilik, bu yeni yüksek hızlı treni yüzde 30 daha az enerji tüketen ve yatırım ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken aynı zamanda kapasitede yüzde onluk bir artış sağlayan, benzersiz, yüksek verimliliğe sahip bir konsept haline getiriyor. Boşaltılmış iç mekân konsepti ve çok sayıda yapılandırma olasılığı ile Velaro Novo gelecekte değerini koruyacak ve yıllarca işletimde kaldıktan sonra dahi yeni tasarım konseptlerini ve işletmeci gereksinimlerini karşılamak üzere esnek bir şekilde uyarlanabilecek.