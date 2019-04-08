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Siemens Mobility, Eurasiarail 2019'da bağlantılı ulaşıma vurgu yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Şirket, 10-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Eurasiarail 2019’da giderek daha yoğun bir şekilde ağ bağlantılı hale gelen "kesintisiz ulaşım ekosisteminde" dijital inovasyonları sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Eurasiarail 2019 Fuarı’na katılacak olan Siemens Mobility, "Bağlantılı ulaşımı şekillendiriyoruz" sloganı altında, giderek daha yoğun bir şekilde ağ bağlantılı hale gelen “kesintisiz ulaşım ekosisteminde” dijital inovasyonları sektör temsilcilerine sunacak

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, bu çözümler demir yolu taşımacılığını çok daha verimli ve güvenilir hale getiriyor.

Dijitalleşme, ulaşım sektörünü köklü bir şekilde dönüştürüyor. Siemens Mobility, dijitalleşme ile dünya genelinde taşımacılık işletmecilerinin altyapıyı akıllı hale getirmelerini, bütün bir yaşam döngüsü boyunca değer sürdürülebilirliğini artırmalarını, yolcu deneyimini iyileştirmelerini ve emre amadeliği garanti etmelerini mümkün kılıyor.

Bunu hayata geçiren ise pek çoğu 10-12 Nisan'da Eurasiarail 2019’da tanıtılacak olan çeşitli teknolojiler ve çözümler. ETCS Seviye 3 hibrit ve bulut bazlı bakım, dijital hizmetler, yedek parçalarda 3D yazdırma, metro yapılandırıcısı ve yaşam döngüsü hesaplayıcısı ve Velaro Novo bunlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

- Yeni Velaro Novo yüzde 30 daha az enerji tüketimine sahip

Siemens Mobility’nin yeni Velaro Novo hızlı treni, kendinden önceki üç kuşak Velaro’ların sistematik olarak daha da geliştirilmiş hali olarak dikkati çekiyor.

Ayrıntılarda gizli çok sayıda yenilik, bu yeni yüksek hızlı treni yüzde 30 daha az enerji tüketen ve yatırım ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken aynı zamanda kapasitede yüzde 10'luk bir artış sağlayan, benzersiz, yüksek verimliliğe sahip bir konsept haline getiriyor.

Boşaltılmış iç mekân konsepti ve çok sayıda yapılandırma olasılığı ile Velaro Novo gelecekte değerini koruyacak ve yıllarca işletimde kaldıktan sonra dahi yeni tasarım konseptlerini ve işletmeci gereksinimlerini karşılamak üzere esnek bir şekilde uyarlanabilecek.

Dijital Laboratuvarları ve Smart Data Monitoring teknolojisi sunan Veri Analiz ve Raporlama Merkezleri ile Siemens Mobility trenlerin hizmet dışı kalma sürelerini asgariye indiren ve işletimsel faydaları en üst düzeye çıkaran proaktif içgörüler sunuyor.

Söz konusu merkezler, sorunların ana nedenlerini bulmak, belirlenen sistematikle gelecekte ortaya çıkabilecek bakım sorunlarını önceden tahmin etmek için trenlerden gelen gerçek zamanlı verileri belli algoritmalarla analiz ediyor.

- Siemens Mobility’den inovatif elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri

Açıklamaya göre, Siemens Mobility, Marmaray'da sinyalizasyon ve kontrol sistemi, haberleşme sistemleri ve SCADA sistemini tesis etti ve devreye aldı. Teknolojik açıdan benzersiz olan hat, hem Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi (ERTMS) hem de Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi (CBTC) sistemleri ile donatıldı.

Bu sistemler aracılığı ile tren ve hat bileşen bilgileri en güncel şekilde trafik kontrol merkezine aktarılıyor. Kurulan kontrol sistemi, Siemens Trainguard, trenlerin lokasyonlarına ilişkin kesin bilgilerin raporlamasını kesintisiz olarak gerçekleştiriyor.

Böylelikle trenler hangi bloklarda hangi hızla gidebileceklerine ilişkin yönlendirmeleri kesintisiz olarak alırken kontrol merkezlerine de gerekli durumlarda hızlıca müdahale etme imkânı tanınıyor.

Demir yolu ve kara yolu ulaşım sistemlerinde şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda ekonomik, konforlu, sürdürülebilir ve inovatif çözümler oluşturan Siemens Mobility, şehir içi raylı sistemlerde, metro, tramvay, tren ve vagonlar ile birlikte tüm bunların altyapısı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Güçlü tasarım ve yenilikçi teknolojiyle ulaşım sektörüne uzun yıllardır hizmet veren Siemens Mobility, günümüzün ve muhtemelen geleceğin de en sorunlu alanlarından biri olan trafik yönetimi için yalnızca ulaşım çözümlerine yeni fikirler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlara ve bireysel ulaşım ihtiyaçlarının dönüşümlerine de odaklanarak uzun vadeli çözümler sunmaya devam ediyor.

Bu yıl Siemens Mobility yine ürünlerini ve çözümlerini B530 numaralı salonda sergiliyor.

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