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Siemens teknolojisi verimliliği artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

Siemens’in Home Connect uygulamasına sahip çamaşır ve bulaşık makineleri, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırırken, üstün teknolojileriyle yüksek performans ve tasarruf sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, Home Connect uygulamasına sahip ürünleri ile kullanıcılarına zaman ve esneklik kazandırarak hayatlarına katkı sağlarken, ileri teknolojiye sahip özellikleri sayesinde su ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Siemens açıklamasına göre, geliştirdiği teknolojiler ile doğal kaynakları korurken, kullanıcılarını da düşünen Siemens Ev Aletleri, Enerji Tasarrufu Haftası’nda verimliliğe dikkati çekiyor. Siemens’in Home Connect uygulamasına sahip çamaşır ve bulaşık makineleri, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırırken, üstün teknolojileriyle yüksek performans ve tasarruf sunuyor.

-Yıkama işleminin her aşamasında verimlilik

Uzaktan bağlanılabilme özelliği ile hayatı kolaylaştıran Siemens avantgarde serisi çamaşır makineleri, yıkama işleminin tüm süreçlerinde kullanıcı ve çevre dostu özellikleri ile öne çıkıyor.

En üst yıkama sınıfı olan A+++’dan yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği sağlayan WM14U840TR, i-Dos teknolojisi sayesinde deterjan ve yumuşatıcı miktarını çamaşırların kirlilik seviyesine ve miktarına göre ayarlayarak fazla deterjan ve yumuşatıcı kullanımını engelliyor ve böylece deterjan ve su tasarrufu sağlıyor.

-brilliantShine Zeolit teknolojiyle üstün performans

Siemens’in A+++ enerji sınıfından yüzde 10 daha fazla tasarruf sağlayan SN278SI16T bulaşık makinesi, önemli miktarda su ve elektrik verimliliğine imkan tanıyor. Bulaşık makinası 7,5 litre su ile bulaşıkları yıkarken, brilliantShine Zeolit teknolojisi nemi hapsedip enerjiye çeviren Zeolit mineralleri sayesinde her yıkamada maksimum enerji tasarrufu ve mükemmel parlaklık vadediyor.

Home Connect uygulaması sayesinde kullanıcılar nerede olursa olsun, bulaşık makinesinde en uygun programı seçebiliyor ve başlatabiliyor. Tab Counter özelliğiyle ise deterjanının bitmek üzere olduğunu kullanıcılarına anlık bildirimlerle hatırlatıyor.

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Siemens Siemens Ev Aletleri

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