Siemens Türkiye, kadın mühendis ve yönetici oranını artıracak

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, bünyesinde bulunan kadın mühendis ve yönetici oranını 2023 yılına kadar yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, işe katılımda fırsat eşitliğini savunarak kadın mühendislerin istihdamına önem veriyor.

Çeşitliliği temel değerleri arasında konumlandıran ve bu sayede kadın mühendis oranını şirket genelinde yüzde 23’e, Ar-Ge’de ise 30'a ulaştıran Siemens Türkiye, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ortalamaların üzerinde bir profil çiziyor.

Bünyesindeki kadın yönetici oranı da yüzde 25 seviyesinde olan şirket, hem kadın mühendis hem de yönetici oranını gelecek 4 yıl içinde yüzde 30’a çıkarmayı amaçlıyor.

- "Geleceği Şekillendiren Kadınlar" projesi,

Şirketin, mühendisliğin toplum nezdinde yalnızca erkeklere ait bir meslek olduğu yönündeki algının değiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği "Geleceği Şekillendiren Kadınlar" projesi, belirlenen bu hedeflere ulaşma konusunda en önemli dayanak noktasını oluşturuyor.