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Siemens Türkiye’ye Altın Örümcek’ten dijital iletişim ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL / DHA, (Kurumsal Haber)- Siemens Türkiye’nin Akıllı Termostat ürünü için yürüttüğü dijital iletişim kampanyası, Türkiye’nin en iyi internet ve dijital uygulamalarının belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri’nde “Dijital Pazarlama

Siemens Türkiye’ye Altın Örümcek’ten dijital iletişim ödülü

İSTANBUL / DHA, (Kurumsal Haber)- Siemens Türkiye’nin Akıllı Termostat ürünü için yürüttüğü dijital iletişim kampanyası, Türkiye’nin en iyi internet ve dijital uygulamalarının belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri’nde “Dijital Pazarlama

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