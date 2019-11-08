Siemens Türkiye’ye Altın Örümcek’ten dijital iletişim ödülü

İSTANBUL / DHA, (Kurumsal Haber)- Siemens Türkiye’nin Akıllı Termostat ürünü için yürüttüğü dijital iletişim kampanyası, Türkiye’nin en iyi internet ve dijital uygulamalarının belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri’nde “Dijital Pazarlama

