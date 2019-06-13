İSTANBUL (AA) - Siemens, geliştirdiği yeni nesil "Intelligent Vana" ile ısı transferinde yüksek optimizasyon sağlıyor.

Siemens açıklamasına göre, Siemens Akıllı Altyapı bölümü tarafından geliştirilen "Intelligent Vana", ısıtma grupları ve klima santralleri için ısı transferi optimizasyonu sağlıyor. Doğrudan buluta bağlanabilen ve kendi kendini optimize eden ürün sayesinde, debi, gidiş-dönüş sıcaklıkları ve ısı çıktısı izlenerek vana ayarları otomatik olarak adapte ediliyor.

Siemens ABT Go uygulamasını kullanarak kablosuz LAN üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde devreye alınabilen Intelligent Vana, debi sensörü, vana ve kontrolörün ayrı olarak monte edilmesi ile esnek montaj kolaylığı sağlıyor. Bağlanabilirlik özelliği ile sürekli güncellik sağlıyor ve ilave fonksiyonları buluttan istenildiği zamanda indirilebiliyor.

Intelligent Vana sürekli sıcaklık, debi ve enerjiyi ölçerek kendi ayarlarının ısı transfer cihazının ısıtma veya soğutma davranışına göre uygun olup olmadığını kontrol eder. İşletim sırasındaki kirlenmenin neden olduğu değişen değerleri otomatik olarak adapte eder. Böylece sistemin ömrü boyunca tekrar tekrar manuel ayarlamaların yapılmasının önüne geçer. Aynı zamanda, Intelligent Vana'nın ısı transfer cihazı optimizasyon özelliği ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin her zaman enerji tasarruflu bir şekilde çalışmasını sağlar. Vana, ısı transfer cihazından gelen ek enerjinin verimli bir şekilde daha yüksek ısıtma veya soğutma çıktısına çevrilemediği debiyi tespit eder. Bu sayede enerji tasarrufunu sağlayarak sistemi optimize eder.