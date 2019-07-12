Siemens’in CEO’suna aşırı sağcılardan ölüm tehdidi

Mültecilerin Almanya’ya uyumundan yana olduğunu söyleyen Siemens’in CEO’su Joe Kaeser’in, İslam ve göç karşıtı aşırı sağcılardan ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.

Alman basınına yansıyan haberlerde, mültecilerin Almanya’ya uyumundan yana olduğunu söyleyen Siemens’in CEO’su Joe Kaeser’in İslam ve göç karşıtı aşırı sağcılardan ölüm tehditleri aldığı yer aldı. Haberlerde mail yoluyla gelen tehditlerde Kaeser’in Başbakan Merkel’in sığınmacılara karşı açık kapı politikasını savunan ve geçtiğimiz ay evinde öldürülen Alman politikacı Walter Lübcke ile aynı kaderi paylaşacağına dair söylemlerim olduğu aktarıldı.

Siemens şefi Kaeser de daha önce defalarca mültecilerin Almanya’ya uyumundan yana olduğunu söylemişti. Konuyla ilgili soruşturma açan savcılık, gelen tehdit mektuplarının kaynağını araştırıyor.

Başbakan Merkel’in sığınmacılara karşı açık kapı politikasını savunan Alman politikacı Walter Lübcke, haziran ayı başında evinde başından vurularak öldürülmüştü. Yakalanan Lübcke’nin katilinin aşırı sağcı ve ırkçı yasadışı yeraltı terör örgütü NSU bağlantısı araştırılıyor.

