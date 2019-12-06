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Siemens’in yangın ve güvenlik sistemleri TÜYAK’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kurumsal Haber- Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi’nin 6’ncısı 4-5 Aralık tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Siemens’in yangın ve güvenlik sistemleri TÜYAK’ta

İSTANBUL, (DHA)- Kurumsal Haber-

Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi’nin 6’ncısı 4-5 Aralık tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubuyla yer aldığı Türkiye Yangından Korunma Ve Eğitim Vakfı’nda (TÜYAK) ürünlerini tanıttı.

Yangın ve güvenlik sektörü paydaşlarını bir araya getiren ve iki yılda bir düzenlenen TÜYAK, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirilen sempozyum ve sergi kapsamının ana teması Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler oldu. Yangın ve güvenlik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin masaya yatırıldığı, tasarımcı, uygulayıcı, araştırmacı ve işletmecilerin buluştuğu etkinlikte Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunu sektör temsilcilerine sundu. Cerberus PACE, Cerberus Cloud, Cerberus DMS ve Cerberus PRO ürünleriyle fuara katılan Siemens sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü.

CERBERUS PACE HAKKINDA

Siemens’ten yapılan açıklamada, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunda yer alan Cerberus PACE hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Cerberus PACE, bütün genel anons ve sesli alarm ihtiyaçlarını tek bir çözümle yönetmek mümkün hale geliyor. Cerberus PACE, itfaiye tarafından gerçekleştirilen canlı duyurularla desteklenen, aşamalı tahliye gibi acil durum prosedürleri de dahil olmak üzere modern işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm adımlar düşünülerek tasarlandı. Cerberus Cloud ile verilerden yararlanarak aynı anda birden çok mekan izlenebiliyor. Cerberus DMS, ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilen akıllı sistemiyle kolay ve verimli yönetim imkanı sunarken; Cerberus PRO hızlı ve güvenilir yangın algılama özelliği sayesinde alarm ve kontrol ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir yangın güvenliği sistemi olarak ön plana çıkıyor.”

Siemens’in yangın ve güvenlik sistemleri TÜYAK’ta

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