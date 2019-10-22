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Siemens'ten kendi kendini temizleyen elektrikli süpürge

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Siemens Ev Aletleri'nin VSX7XTRM toz torbasız elektrikli süpürgesi, toza temas etmeden filtre temizliği sağlayan SelfClean sistemi ile alanında bir ilki gerçekleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Siemens'in yüksek performanslı VSX7XTRM toz torbasız elektrikli süpürgesi, her zeminde kolay ve konforlu temizlik sunuyor.

Siemens açıklamasına göre, uzun kullanımlarda dahi değiştirilmesine gerek duyulmayan inovatif HEPA filtreli VSX7XTRM, elektrikli süpürge dünyasında bir ilk olan SelfClean sensor teknolojisine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu sayede VSX7XTRM, filtresinin tıkandığını algılayarak kullanıcılarının temizlemesine gerek kalmadan kendi kendine filtre temizliği yapıyor.

Halı ve sert zeminde ulaşılabilen en iyi temizleme performansı sunan elektrikli süpürge, SensorBagless teknolojisi ve turbo başlığı ile de derinlere işlemiş temizlemesi en zor tozları, evcil hayvan tüylerini ve saçları kolaylıkla ve sessizce temizliyor.

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