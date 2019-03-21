Siemens’ten sağlık Ar-Ge’sine destek

İSTANBUL, (DHA)- BAŞKENT Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi (BUCHI), Ankara Kalkınma Ajansı ve Siemens Healthineers Türkiye’nin desteğiyle açıldı.

Sağlık teknolojileri alanında yerli üretimi geliştiren ve genç girişimcileri desteklemeyi hedefleyen Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi (Baskent University Center of Health Innovation-BUCHI) Ankara Kalkınma Ajansı ve Siemens Healthineers Türkiye’nin desteğiyle açıldı. Açılış, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesi Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Ofisi Yöneticisi Arzu Fırlarer, Siemens Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis ve Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On, Siemens Healthineers Innovation Think Tank Yöneticisi Sultan Haider’in katılımıyla gerçekleşti.

"ÖĞRENCİ, AKADEMİSYEN VE GİRİŞİMCİLERE AÇIK"

Yapılan açıklamada, "Siemens Healthineers Türkiye ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen BUCHI, ileri teknoloji odağıyla sağlık alanında yerli üretimin gelişeceği, makine-teçhizata ulaşmanın ve prototip üretmenin kolaylaşacağı, genç girişimcilerin destekleneceği, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ve danışmanlık alınabileceği bir merkez olarak konumlanıyor. Üç boyutlu yazıcılar, yazılımlar ve tasarım araçları gibi ileri teknolojiye sahip ekipmanın yer aldığı inovasyon merkezi, üniversite öğrencilerinin, akademisyen girişimcilerin ve genç girişimcilerin kullanımına açık olacak. Merkezin koordinasyonu Başkent Üniversitesi’nin Bilgi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Ofisi (BİTTO) tarafından gerçekleştirilecek" denildi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNACAK

Ankara’da gerçekleşen açılış töreninde konuşma yapan Siemens Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, Siemens olarak, 'Yaşam için yenilikçi zekâ'nın gücüne inanarak dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için çalıştıklarını ve bu çabalarının, Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi aracılığıyla bir kez daha hayat bulduğunu dile getirdi. Gelis, “Siemens tam 163 yıldır Türkiye’de ekonomi ve topluma katkı için çalışıyor. Bunu yaparken de bir teknoloji ve mühendislik şirketi olarak her zaman geleceğe ve yeniliğe odaklanıyoruz.Amacımız, yaşamı kolaylaştırmak ve insanlara daha iyi bir hayat sunmak.Bu da ancak yenilikçi yaklaşımlar ve inovatif çözümler geliştirmekle mümkün oluyor.Ar-Ge ve İnovasyon Merkezleri’ne verdiğimiz önemin altında işte bu yaklaşım var.Bu alandaki çalışmalarımıza özellikle üniversitelerle iş birliklerini dahil etmemiz, gençlericesaretlendirebilmemiz açısından çok önemli.İnanıyorum ki, bu merkez, gençlerin ve Türkiye’nin geleceğine önemli katkılarda bulunacak” dedi.

MERKEZİN TEMEL FAALİYETLERİ HAKKINDA

Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi’nde (BUCHI) sağlık sektörüne yönelik Ar-Ge faaliyetleri, Hackathon yarışmaları, prototip geliştirmeleri, hızlandırma programları, ticarileştirme çalışmaları yapılacak ve Ar-Ge merkezleri, teknoparklar ve kümelerle ortak faaliyetler yürütülecek. Başkent Üniversitesi araştırmacıları ve öğrencilerine açık olan merkezden, ileri sağlık teknolojileri alanında Ar-Ge üreten ve prototip kurmak isteyen farklı üniversitelerden akademisyen girişimciler ve aynı alanda bitirme projesi geliştiren öğrenciler de faydalanabilecek. Ayrıca Başkent Üniversitesi Sağlık İnovasyon Merkezi’nin kapıları endüstriyel tasarımcılara, BUCHI sertifika programlarına katılan öğrencilere, TÜBİTAK BIGG programından veya KOSGEB Ar-Ge desteklerinden ileri sağlık teknolojileri alanındaki fikirleriyle destek alan girişimcilere, Ankara’daki üniversitelerin ve tekno-kentlerin kuluçka, ön kuluçka merkezlerindeki girişimcilere de açık olacak.

YENİLİKÇİ DÜŞÜNCELERİ GERÇEKLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Siemens Healthineers çatısı altında yenilikçi düşünceleri gerçekliğe dönüştüren ITT platformu Innovation Think Tank, 2009 senesinde gerek kamu gerekse özel sektörden sağlık alanındaki müşterileri ile bir araya gelerek yürüttüğü 'Türkiye’de Sağlık Sektörünün Geleceği' konulu çalıştayla başladı. Bugüne dek 500’den fazla icada ve patente imza atmış olan ITT’nin dünya genelinde 10 inovasyon laboratuvarı bulunuyor. Hastaneler ve Almanya genel merkez ile ortaklaşa çeşitli yenilikçi projeler yürüten ITT, 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile ilk üniversite işbirliğini gerçekleştirilerek Innovation Management and Leadership Certification Programme (IMLEAP) hayata geçirildi. Üniversite öğrencileri arasında inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, İnovasyon yönetimi konusunda temel eğitim vermek ve sağlık teknolojileri konusunda yenilikçi projeler ortaya koymak amacında olan programın yanısıra Başkent Üniversitesi ile BUCHI Sağlık İnovasyon Merkezi ve Acıbadem Üniversitesi ile de kendi öğrencilerine yönelik ITT çalışmaları da hayata geçirildi.

ITT genelinde katılımcılar, Siemens Ar-Ge mühendisleriyle bir araya gelerek disiplinler arası proje takımlarında mühendislik, ürün tasarımı, deney, hızlı prototip üretim, test gibi alanlarda çalışabiliyor. Çeşitli ITT laboratuvarları arasında işgücü değişim programları, çeşitli üniversiteler aracılığıyla dünyanın en güçlü eğitim kurumlarıyla sürekli iletişim ve inovasyon yönetimi sertifikasyon etkinlikleri sayesinde ITT global inovasyon ekosistemi oluşturuyor.



