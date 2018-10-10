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Sierra Leone, Çin ile yaptığı havaalanı inşaat anlaşmasını iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:18 | Son Güncelleme

Sierra Leone, Çin ile yaptığı havaalanı inşaat anlaşmasını iptal etti

Sierra Leone Hükümeti, Çin tarafından inşa edilecek havaalanı inşaat projesini iptal ettiğini duyurdu.

Sierra Leone Havacılık Bakanı Kabineh Kallon, yaptığı açıklamada, Eski Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma'nın Çin ile imzaladığı 318 milyon dolar değerindeki havaalanı inşaat proje anlaşmasının iptal edildiğini belirtti.

Çin'in, havalanı inşaatı için vermesi planlanan borcun Sierra Leone hükümeti tarafından geri ödenemeyeceğini vurgulayan Kallon, projenin gerekli olmadığını ve mevcut havaalanının restore edilebileceğini kaydetti.

Kallon, sözleşmenin iptal edilmesi sonuncunda bir mali zarar olup olmacağı konusunda bilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Sierra Leone'de mart ayında Eski Devlet Başkanı Koroma'nın imzaladığı yeni havaalanı sözleşmesi, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından eleştirilmişti. İnşaatın 2022 yılında bitirilmesi bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
çin HAVAALANI PROJESİ Sierra Leone

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