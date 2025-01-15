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Sierra Leone'de Maymun çiçeği vakaları nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.01.2025 12:51
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Maymun Çiçeği kabusu yayılmaya devam ediyor. Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, 2 kişide Maymun çiçeği (mpox) virüsünün tespit edilmesinin ardından ‘acil durum’ ilan edildi.

Sierra Leone'de Maymun çiçeği vakaları nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz aylarda sonunda maymun çiçeği salgınının halen uluslararası bir halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini duyurmuştu.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa’da daha fazla dış kaynaklı maymun çiçeği vakasının görülmesinin muhtemel olduğunu ancak Avrupa’da kalıcı bir tehdidin düşük olduğunu açıklamıştı.

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Sierra Leone Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, ülkede 2 Maymun çiçeği vakasının teyit edilmesinin, Halk Sağlığı Yasası uyarınca harekete geçilmesini gerektirdiğini söyledi. Demby, “Sierra Leone hükümeti adına halk sağlığı açısından 'acil durum' ilan ediyorum” ifadesini kullandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
virüs Afrika Maymun çiçeği virüsü Maymun Çiçeği hastalığı
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