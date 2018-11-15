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Sierra Leone'de doktorlar grevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Sierra Leone'de doktorlar grevde

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de doktorlar, maaşlarının düşük olması, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yönelik yatırım yapılmaması nedeniyle grev başlattı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, maaşlarının düşük olmasını, kötü çalışma koşullarını ve sağlık sektörüne yönelik yatırım yapılmamasını gerekçe gösteren doktorlar, ülke genelinde "süresiz grev" başlattı.

Kötü çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen doktorlar, özlük haklarının iyileştirilmesini, maaşlarının ve sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep ediyor.

Sierra Leone Sağlık Bakanı Dr. Alpha Tejan Wurie ise yaptığı açıklamada, doktorlarla görüşme yaptıklarını ve yakında işbaşı yapacaklarını söyledi.

Sierra Leone'de doktorlar, düşük maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle yurt dışında çalışmayı tercih ediyor.

Ülkede 2014 yılında görülen Ebola vakasında tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle 10 doktor hayatını kaybetmişti.

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doktorlar grev Sierra Leone

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