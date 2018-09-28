Sierra Leone'de kaçak madencilere operasyon

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda, 32 kaçak madenci yakalandı.
Sierra Leone Suçla Mücadele Direktörü Başkomiser Brima Jah, yaptığı açıklamada, Tonkolili ve Kono bölgelerinde yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonda bir Sierra Leone vatandaşı ve 31 Çinli kaçak madencinin yakalandığını belirten Jah, maden ocağında kullanılan makine ve aletlere el konulduğunu kaydetti.
Jah, operasyonda yakalanan Çinlilerin sınır dışı edileceğini açıkladı.
Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor, hem de çökmeler nedeniyle ölümlere neden oluyor.
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