HABER

Sierra Leone'de Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

Sierra Leone'de Kurban Bayramı

KONO (AA) - Sierra Leone'nin Kono kentinde Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Kono'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Cansuyu Dayanışma ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kentte açtığı okulun etrafında bulunan açık alanı doldurdu.

Kentteki Müslümanların yoğun katılım gösterdiği bayram namazı, derneğin Sierra Leone partneri Muhammed Lamin Fofana tarafından kıldırıldı.

Cansuyu Dayanışma ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Sierra Leone Sorumlusu Ahmet Hakan Acar, AA muhabirine, milletin kurbanlarını İslam'a uygun şekilde kestiklerini ve şu ana kadar ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ulaştırdıklarını söyledi.

"Hayatlarında belki de ilk defa et yiyecek vatandaşları mutlu eden Türk milletinden Allah razı olsun." ifadesini kullanan Acar, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Duaların ardından dernek tarafından vatandaşlara bayram şekeri dağıtıldı.

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildiOtomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi
GÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandıGÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Sierra Leone'de Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.