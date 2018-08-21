Sierra Leone'de Kurban Bayramı

KONO (AA) - Sierra Leone'nin Kono kentinde Müslümanlar, bayram namazı için camilere akın etti.
Kono'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Cansuyu Dayanışma ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kentte açtığı okulun etrafında bulunan açık alanı doldurdu.
Kentteki Müslümanların yoğun katılım gösterdiği bayram namazı, derneğin Sierra Leone partneri Muhammed Lamin Fofana tarafından kıldırıldı.
Cansuyu Dayanışma ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Sierra Leone Sorumlusu Ahmet Hakan Acar, AA muhabirine, milletin kurbanlarını İslam'a uygun şekilde kestiklerini ve şu ana kadar ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ulaştırdıklarını söyledi.
"Hayatlarında belki de ilk defa et yiyecek vatandaşları mutlu eden Türk milletinden Allah razı olsun." ifadesini kullanan Acar, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.
Duaların ardından dernek tarafından vatandaşlara bayram şekeri dağıtıldı.
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