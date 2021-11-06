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Sierra Leone'de Tanker Patlamasında 100'e Yakın Ölü

06.11.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sierra Leone’un başkenti Freetown’da, bir otobüsün çarptığı tankerin deposunda oluşan sızıntı bir felakete neden oldu. Ölen ve yaralananların bazılarının, tankerden sızan yakıtı toplamak için bölgeye akın edenler arasında olduğu belirtiliyor

Sierra Leone’un başkenti Freetown’da, bir otobüsün çarptığı tankerin deposunda oluşan sızıntı bir felakete neden oldu.

Tankerin aniden patlaması sonucu en az 99 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 100’den fazla kişi hastanelere kaldırıldı.

Ölen ve yaralananların bazılarının, tankerden sızan yakıtı toplamak için bölgeye akın edenler arasında olduğu belirtiliyor.

Sahra altı Afrika bölgesinde daha önce de sızan yakıttan yararlanabilmek için toplanan kişilerin patlamalar sonucu yaşamını yitirdiği facialar yaşandı. 2019 yılında 85 kişinin ölümüyle Tanzanya’da, 2018’de yaklaşık 50 can kaybıyla Kongo’da yaşanan olaylar da benzer facialar arasında.

BM İklim Konferansı için Glasgow’da bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, yaşanan felaket nedeniyle “büyük üzüntü” duyduğunu ifade etti. Maada Bio, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında da, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi, “Hükümetim bu ailelere destek vermek için her şeyi yapacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Muhamed Juldeh Jallon da yaralıların kaldırıldığı iki hastaneyi ziyaret etti.

Ülkenin başkenti Freetown’da acil durum birimleri alarma geçmiş durumda.

Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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