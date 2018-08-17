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Sierra Leone'de yasa dışı balıkçılık yapan Çin gemisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Sierra Leone'de yasa dışı balıkçılık yapan Çin gemisi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone kıyılarında yasa dışı balıkçılık yapan bir Çin gemisi yakalandı.

Sierra Leone Denizci Şefi Komodor Sallieu Kanu, yerel Freetown Radio Democracy radyosuna yaptığı açıklamada, Sierra Leone karasularında yasa dışı balıkçılık yapan bir Çin gemisinin yakalandığını belirtti.

Kanu, Çin gemisinin yasa dışı avlandığı sırada, bölgedeki yerel balıkçılar tarafından yakalandığını dile getirerek, "Yerel balıkçılar gemiyi fark ettiklerinde Çinli mürettebat onlara rüşvet teklif etti ancak Sierra Leoneli yerel balıkçılar, rüşveti reddederek güvenlik güçlerine haber verdiler." ifadelerini kullandı.

Sierra Leone'de zaman zaman yasa dışı balıkçılara yönelik operasyonlar düzenleniyor. Ülkede geçen sene Greenpeace ve Sierra Leone Balıkçılık Yetkilileri iş birliğinde düzenlenen operasyonda ikisi Çinli, biri Koreli ve dördü yerel olmak üzere toplam 7 yasa dışı balıkçı gemisi yakalanmıştı.

Dünya Bankası raporuna göre, Sierra Leone'nin balıkçılık sektörü yaklaşık 36 bin kişiye istihdam sağlıyor ve ülke her sene yasa dışı balıkçılık nedeniyle yaklaşık 50 milyon dolar kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin gemisi Sierra Leone yasadışı balıkçılık

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