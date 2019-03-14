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Sierra Leone’de yetim eğitim kompleksinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

Başkent Freetown’daki eğitim kompleksi içinde yer alan 3 okul yangında hasar gördü

ADDİS ABABA (AA) - Sierra Leone’de bir yetimhane eğitim kompleksinde çıkan yangında ilkokul, ortaokul ve lise binaları kullanılamaz hale geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından başkent Freetown’da 2017'de açılan "İsmail, Selim, Elif, Dila Şen Kardeşler İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi"nde dün sabah yangın çıktı.

AA muhabirinin, İHH yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kompleksin ilkokul, ortaokul ve lise binalarının bulunduğu alandaki yangında binalar kullanılamaz hale geldi.

İHH yetkilileri, yangında kundaklanma şüphesi olduğunu kaydetti.

Freetown itfaiyesinin müdahalesiyle yangın diğer bina ve ofislere sıçramadan söndürüldü.

Yangında yetim çocuklar ve eğitimciler herhangi bir zarar görmedi.

Sierra Leone polisi ve yetkilileri, yangın alanında incelemelerine devam ediyor.

"İsmail, Selim, Elif, Dila Şen Kardeşler İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi", İHH tarafından 2017 yılı ağustos ayında Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da inşa edilmişti.

Komplekste, 4 yemekhane, 4 sevgi evi, 8 yatakhane, 1 cami, 2 su kuyusu, 3 okul (lise, ortaokul ve ilköğretim okulu), 1 idari bina ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Sierre Leone

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