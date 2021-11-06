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Sierra Leone'deki tanker patlamasında çok sayıda ölü

06.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Sierra Leone'de kaza yapan bir tankerin patlaması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

Sierra Leone'deki tanker patlamasında çok sayıda ölü

Ölenler arasında tankerden sızan benzini toplamaya çalışan kişilerin olduğu bildirildi.Afrika'nın batısındaki Sierra Leone'de kaza yapan bir tankerden sızan benzini toplamaya çalışan çok sayıda kişi, yaşanan patlamada hayatını kaybetti.

Kazanın, başkent Freetown'da bir otobüsün benzin tankerine çarpması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kentin dış mahallelerinden Wellington'daki bir benzin istasyonunda yaşandığı belirtilen kaza sonrası açıklamada bulunan bir morg yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada olayın ardından 91 cansız bedenin kendilerine ulaştırıldığını söyledi. Reuters'a konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai yaklaşık 100 kişinin de hastanelerde tedavi edildiğini belirtti. AFP'ye konuşan bir Kızılhaç görevlisi ise "Dün gece olay yerinden ambulanlarımızla 80 ceset taşıdık" dedi. Ajans çok sayıda kişinin de ağır yaralı olduğunu bildirdi.

Facebook'tan açıklama yapan Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, patlamanın, çevredeki insanların kazada hasar gören tankerden sızan benzini toplamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini ve ölenler arasında bu kişilerin de olduğunu belirtti. Ancak paylaştığı metinde daha sonra değişikliğe giden Aki-Sawyerr, benzin toplayan kişilerle ilgili kısmı açıklamasından çıkardı. Belediye Başkanı ayrıca kaza sonrası yayınlanan görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu ifade etti.

Ulusal Afet Yönetimi Birimi'nin başındaki Sierra Leoneli yetkili Brima Bureh Sesay "Bu, çok ama çok korkunç bir kaza" açıklamasında bulundu.

Kaza sırasında Birleşmiş Milletler iklim zirvesi için İskoçya'da olan Sierre Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, olayda yakınlarını kaybedenlere taziyelerini sunarken "Hükümetim, etkilenen ailelere destek olmak için elinden geleni yapacak" ifadesini kullandı.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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