Şifa arayanlar bayramda kaplıcaların yolunu tuttu

Ağrı'da yaşayan Mustafa Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplıcaların çok sayıda hastalığa iyi geldiğini ve şifa bulmak için havuzlarda yüzdüklerini söyleyerek, şunları belirtti:

Halk arasında romatizma, cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılan kaplıcalar sağlık turizm rotaları arasına yer almaya başladı. 4 mevsim yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan kaplıcalar, jeotermal alanların sayısının artmasıyla daha çok kişiye hizmet veriyor.

Diyadin ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve jeotermal kaynaklar ile son dönemlerde artan tesisleşmeyle sayıları çoğalan kaplıcalar, Ramazan Bayramı tatilinde Iğdır, Van, Erzurum gibi çevre illerden gelenleri ağırlıyor.

"Bayram tatilinin tadını çıkarmak ve gezmek için ailece kaplıcalara geldik. Mangalımızı yaktık, çayımızı içtik ve sonrasında aile olarak havuzlara girdik. Kaplıca suları şifalıdır. Böbrek hastalıkları, cilt hastalıkları, romatizma ve daha sayamadığımız birçok hastalığa iyi geliyor. Bazen ayaklarım tutmuyor, yürümekte güçlük çektiğimde kaplıcalara geliyorum bu da bana çok iyi geliyor. Buraya Erzurum’dan Kars’tan ve diğer illerden geliyorlar. Zaten kaplıcalarda yoğunluk çok fazla ve bize verilen hizmetten çok memnunuz.”

İbrahim Batur da havaların güzel olduğunu ve tatili değerlendirmek için ailesiyle kaplıcalara gediklerini dile getirdi.

Kaplıcaların faydalı olduğuna değinen Batur, "Kaplıcalar iyi biraz daha bakım olursa daha güzel olur. Bayram tatilimizi de çok iyi geçirdik. Ailece kaplıca sularına girip keyifli vakit geçirdik."diye konuştu.

