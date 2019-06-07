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Şifa arayanlar bayramda kaplıcaların yolunu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu’nun önemli turizm mekanlarından Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan kaplıcalar, Ramazan Bayramı tatilinde şifa arayanların uğrak yeri oldu

Diyadin ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve jeotermal kaynaklar ile son dönemlerde artan tesisleşmeyle sayıları çoğalan kaplıcalar, Ramazan Bayramı tatilinde Iğdır, Van, Erzurum gibi çevre illerden gelenleri ağırlıyor.

Halk arasında romatizma, cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılan kaplıcalar sağlık turizm rotaları arasına yer almaya başladı. 4 mevsim yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan kaplıcalar, jeotermal alanların sayısının artmasıyla daha çok kişiye hizmet veriyor.

Mineral zenginliğiyle ön plana çıkan ve bayram tatilinde çeşitli hastalıklara şifa arayanların uğrak yeri haline gelen kaplıcalar, çevresindeki doğal güzelliklerle de dikkati çekiyor. Aileleriyle kaplıcaların bulunduğu bölgeye gelenler, piknik yaptıktan sonra çocuklarıyla kapalı havuzlarda yüzerek hastalıklarına şifa arıyor.

Ağrı'da yaşayan Mustafa Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplıcaların çok sayıda hastalığa iyi geldiğini ve şifa bulmak için havuzlarda yüzdüklerini söyleyerek, şunları belirtti:

"Bayram tatilinin tadını çıkarmak ve gezmek için ailece kaplıcalara geldik. Mangalımızı yaktık, çayımızı içtik ve sonrasında aile olarak havuzlara girdik. Kaplıca suları şifalıdır. Böbrek hastalıkları, cilt hastalıkları, romatizma ve daha sayamadığımız birçok hastalığa iyi geliyor. Bazen ayaklarım tutmuyor, yürümekte güçlük çektiğimde kaplıcalara geliyorum bu da bana çok iyi geliyor. Buraya Erzurum’dan Kars’tan ve diğer illerden geliyorlar. Zaten kaplıcalarda yoğunluk çok fazla ve bize verilen hizmetten çok memnunuz.”

İbrahim Batur da havaların güzel olduğunu ve tatili değerlendirmek için ailesiyle kaplıcalara gediklerini dile getirdi.

Kaplıcaların faydalı olduğuna değinen Batur, "Kaplıcalar iyi biraz daha bakım olursa daha güzel olur. Bayram tatilimizi de çok iyi geçirdik. Ailece kaplıca sularına girip keyifli vakit geçirdik."diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyadin kaplıca

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