HABER

Şifa arayanlar Budaklı Kaplıcası’na akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:46 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan Budaklı Kaplıcaları, özellikle hafta sonları şifa arayanların akınına uğruyor.Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor.

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan Budaklı Kaplıcaları, özellikle hafta sonları şifa arayanların akınına uğruyor.
Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor. Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıcalar, yaz kış demeden Muş, Bitlis, Batman, Van ve İstanbul gibi illerden şifa arayan yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor. Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor.
Çevre illerden şifa bulmak için Budaklı Kaplıcası’na gelen vatandaşlar, bir yandan suda şifa bulurken, diğer yandan da şifa arayan vatandaşları buraya davet ediyorlar. Ahlat’tan şifa bulmak için Budaklı Kaplıcası’na gelen Atakan Olcay, bu kaplıcayı daha önce duyduğunu belirterek, “Bu kaplıca suyunun bazı hastalıklara iyi geldiğini duymuştum. Biz de bugün ailece buraya geldik. Hava soğuk ama su gayet sıcak. Vatandaşlar da buraya oldukça ilgili” diye konuştu.
Çevre köyden Budaklı Kaplıcası’na şifa bulmaya gelen Timur Solan ise “Yaz kış demeden buraya insanlar geliyor. Türkiye’nin her yerinde gelenler oluyor. Bu su şifalıdır. Her türlü yaraya iyi geliyor. Özellikle vatandaşlar kış aylarında kar yağdığı zaman daha çok rağbet gösteriyorlar. Eksi 20 ile 30 derecede bile bu suya giriyoruz” dedi.
Ahlat’tan gelerek bel fıtığı rahatsızlığı için Budaklı Kaplıcası’na giren Erkan Olcay da devlet eliyle kaplıcanın çevre düzenlemesinin yapılması gerektiğini ifade ederek, “Her yıl özellikle soğuk havalarda geliyoruz. Geçen yıl da şubat ayında gelmiştik. Romatizma, eklem ağrılarına, sırt ve bel ağrılarına, bel fıtığına iyi gelen bir sudur. Türkiye’nin hemen hemen her yerinden şifa bulmak için vatandaşlar geliyor” şeklinde konuştu.

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
1,2 milyon liralık soygun...Ormana gömmüşlerdi...Altınları geri verdiler tahliye edildiler1,2 milyon liralık soygun...Ormana gömmüşlerdi...Altınları geri verdiler tahliye edildiler
Yaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardıYaralı köpeği ölmekten okul müdürü kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çobanbey’de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

Minibüsçü dehşeti! Kız kardeşlere böyle saldırdı

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği!

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.