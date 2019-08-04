HABER

Şifa arayanların adresi: İspendere İçmeleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yer alan ve şifalı olduğuna inanılan kaynak suyu, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çeşitli hastalıklarına çare bulmak isteyenlerin ilgisini görüyor - Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: - "İspendere İçmelerini bahar aylarından itibaren yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Burayı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtarak, daha çok kişinin hizmetine sunmak istiyoruz"

OKAN COŞKUN - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan kaynak suyu için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi geliyor.

Malatya'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya mevkisindeki İspendere İçmeleri, yurt içi ve yurt dışından gelen ve çeşitli hastalıkları olan vatandaşların uğrak yeri oldu.

Daha önce atıl vaziyetteyken 2017'de 150 dönümlük alanda Battalgazi Belediyesi tarafından alanın sağlık turizmine kazandırılması amacıyla yapılan çevre düzenlemesinin ardından son derece modern hale geldi.

Tarihi çok eskilere dayandığı belirtilen İspendere İçmeleri'nden akan suyun, böbrek taşı, safra kesesi taşı, cilt hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonlarla kuyruğa giriyor ve su dolduruyor.

Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından buraya gelen vatandaşlar, kaynak suyun aktığı çeşmelerin başında oluşan yoğunluk nedeniyle sudan alabilmek için uzun süre bekliyor.

Bu arada Battalgazi Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnönü Üniversitesinin iş birliğiyle projelendirilen İspendere İçmeleri'nde yıl sonuna doğru Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi ve Araştırma Merkezi (GETAT) açılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinle açılacak merkez, akupunktur, hipnoz, hacamat ve sülük poliklinikleriyle hastalara şifa dağıtacak.

- "Suyun ciddi faydalarının olduğu belirlendi"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce atıl vaziyette olan alanı 2017'de yaptıkları çalışmalarla günümüzdeki haline kavuşturduklarını söyledi.

İçmelerden akan suyu tahlil ettirdiklerini yapılan tetkiklerde suyun, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilerini tespit ettiklerini dile getiren Güder, şöyle devam etti:

"Buradan akan suyun dolaşım ve böbrek sistemi üzerinde çok ciddi faydalarının olduğu yıllardır tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda içmenin dışında özellikle vücutla teması sağlandığında kırık kemik parçalarında ciddi tedavilerinin olduğunu kas ve eklem yırtıkları tedavisinde ciddi katkılarının olduğu belirlenmiştir. Özellikle romatizma ağrıları başta olmak üzere sebebi bilinmeyen ağrıların üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Solunum yolu rahatsızlıklarına ciddi katkılarının olduğu Sağlık Bakanlığınca tespit edildi."

- "100 bin kişi ziyaret etti"

Güder, Malatya'yı sağlık turizminin başkenti yapmak istediklerini aktararak, bu hedef doğrultusunda tesisi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Vatandaşların merkezde bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini anlatan Güder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İspendere İçmeleri'ni bahar aylarından itibaren yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Burayı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtarak, daha çok kişinin hizmetine sunmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Kış döneminde ise güneş enerjisiyle havuzları ısıtarak vatandaşların hizmetine sunacağız. İçmelere gelenlerle konuşmalarımızda 'Doktora gittik sonuç alamadık. İlaç tedavisiyle sonuç alamadık. Buraya geldik burada sonuç aldık.' diye söyleyenlerle karşılaşıyoruz."

Güder, suyun Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edildiğini ve içerdiği mineraller bakımından çok zengin olduğunun belirlendiğini de kaydetti.

- "1-2 saat sonra etkisini gösteriyor"

Adıyaman'dan gelen Bülent Akbalık ise 2001'den bu yana şifa bulmak için içmelere geldiğini belirterek, "Böbreğimde taş vardı. Sürekli taş ve iltihap oluyor. Buraya gelip su içiyorum. 1-2 saat sonra etkisini gösteriyor. Suyu içtikten sonra koşu veya yürüyüş yapmak lazım o şekilde faydasını görüyorsun." dedi.

İstanbul'dan gelen Halil Şahin ise içmelere ilk defa geldiğini anlatarak, "Suyun şifalı olduğunu, böbrek taşlarına iyi geldiğini, açık yaralara iyi geldiğini daha önce duymuştum. Ondan dolayı biz de kalkıp geldik. Şu an için memnunuz." şeklinde konuştu.

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Kollarda ağrı ve uyuşma boyun fıtığı habercisi olabilirKollarda ağrı ve uyuşma boyun fıtığı habercisi olabilir
Kurban Bayramında doğru et tüketimiKurban Bayramında doğru et tüketimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder İspendere içmeleri Malatya Osman Güder tedavi

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

ABD şokta! İkinci saldırı gerçekleştirildi

ABD şokta! İkinci saldırı gerçekleştirildi

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.