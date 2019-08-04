Şifa arayanların adresi: İspendere İçmeleri

Tarihi çok eskilere dayandığı belirtilen İspendere İçmeleri'nden akan suyun, böbrek taşı, safra kesesi taşı, cilt hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidonlarla kuyruğa giriyor ve su dolduruyor.

Daha önce atıl vaziyetteyken 2017'de 150 dönümlük alanda Battalgazi Belediyesi tarafından alanın sağlık turizmine kazandırılması amacıyla yapılan çevre düzenlemesinin ardından son derece modern hale geldi.

Malatya'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya mevkisindeki İspendere İçmeleri, yurt içi ve yurt dışından gelen ve çeşitli hastalıkları olan vatandaşların uğrak yeri oldu.

OKAN COŞKUN - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan kaynak suyu için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişi geliyor.

Bu arada Battalgazi Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnönü Üniversitesinin iş birliğiyle projelendirilen İspendere İçmeleri'nde yıl sonuna doğru Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi ve Araştırma Merkezi (GETAT) açılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan izinle açılacak merkez, akupunktur, hipnoz, hacamat ve sülük poliklinikleriyle hastalara şifa dağıtacak.

- "Suyun ciddi faydalarının olduğu belirlendi"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce atıl vaziyette olan alanı 2017'de yaptıkları çalışmalarla günümüzdeki haline kavuşturduklarını söyledi.

İçmelerden akan suyu tahlil ettirdiklerini yapılan tetkiklerde suyun, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilerini tespit ettiklerini dile getiren Güder, şöyle devam etti:

"Buradan akan suyun dolaşım ve böbrek sistemi üzerinde çok ciddi faydalarının olduğu yıllardır tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda içmenin dışında özellikle vücutla teması sağlandığında kırık kemik parçalarında ciddi tedavilerinin olduğunu kas ve eklem yırtıkları tedavisinde ciddi katkılarının olduğu belirlenmiştir. Özellikle romatizma ağrıları başta olmak üzere sebebi bilinmeyen ağrıların üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Solunum yolu rahatsızlıklarına ciddi katkılarının olduğu Sağlık Bakanlığınca tespit edildi."