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Şifa bulmak için toprak yiyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin pek çok noktasında bakın ürünü olarak kullanılan kil, Sivas'ta hastalıklara şifa olduğu düşünülerek yeniyor. İçinde toksik ve radyoaktif madde bulunan kilin pek çok sağlık sorununa iyi geldiğine inanılıyor. Aktarlardan rahatça temin edilebilen bu ürün, kullanmak isteyen herkese verilmiyor. Tüketilebilmesi içinse satan kişiler tek bir şarta bakıyor. İşte detaylar...

Topraktan çıkarılarak elde edilen ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bakım ürünü olarak kullanılan kil, Sivas bölgesinde hastalıklara şifa olduğu düşünülerek yiyerek de kullanılıyor. Kili kullanılan vatandaşlar sağlık sorunlarına çözüm arıyor. Kili kullanmak isteyenler aktarlardan yardım alıyor. Aktarlık yapan Orhun Özfidancı, kilin yemelik olarak satıldığını midede asit dengesizliği, sindirimde hazımsızlık yaşanması ve bağırsaklarda emilimin azalması gibi sağlık sorunlarına iyi geldiğini olduğunu söyledi.

Her isteyen alamıyor

Özfidancı, yemelik kil ibaresini paketler üzerinde gören kişilerin büyük şaşkınlık yaşadığını ve bu konuda çeşitli sorular sorduğunu ifade ederek, "Kilin iki türlü kullanımı vardır. Birisi yemelik kil diğeri ise saç ve cilt bakımı için kullanılan kil. Yemelik kil ise dozunda kullanılmasından dolayı mide rahatsızlığı olanlar, sindiriminde rahatsızlık yaşayanlar dozunda kullandığı takdirde midedeki asit dengesizliğini korur, bağırsaklarda ise sindirim konusunda yardımcı olur.
Bu killerimiz yemelik kil ve cilt bakım kili adı altında satılır. Herkes alıyor bu killeri. Sürekli sattığımız bir ürün hemde yıllardır bilinen bir ürün. Eliniz kirlendi killi toprakla yıkadığınız zaman sabunla yıkamış gibi hem eliniz yumuşak olur hemde daha parlak olur. Yemelik kili ilk kez görenler ise şaşırıyorlar. Kil yeniyor muydu? Nasıl bir etkisi var? gibi şeklinde soranlar oluyor" dedi.

'KİLİ SATIN ALMAK İSTEYEN HERKESE VEREMİYORUZ'

'KİLİ SATIN ALMAK İSTEYEN HERKESE VEREMİYORUZ'
Yemelik kili isteyen herkese satmadıklarını belirterek Özfidancı, şunları söyledi:
"Bizde kili isteyen herkese vermiyoruz, kili isteyen kişinin aşermesi gerekiyor. Hamile bir kadının nasıl çeşitli şeyler aşeriyorsa kilide alacak kişinin ağzına toprak tadının gelmesi ve aşermesi gerekiyor. Bu hem demir eksikliği olan kişilerde oluyor. Hemde aşırı derecede kansız bir bünye sahibi olan kişiler yemelik kil kullanır."

KULLANAN BİR DAHA BIRAKMIYOR

KULLANAN BİR DAHA BIRAKMIYOR
Yemelik kili kullanan kişilerin, kilin etkisi ile yemelik kili bırakamadığını aktaran Özfidancı, kilin dozundan fazla kullanıldığı takdir de ise çeşitli sağlık sorunları oluşturabileceğini anlattı.
"Paketi 4 lira, kilogram fiyatı ise 8 lira. Şehir dışına gönderdiğimiz de oluyor. Ama dediğim gibi istisnai durumlarda geçerli. Asit dengesizliği olmadığı zaman, sindirimlerinde hazımsızlık yaşadıkları zaman, bağırsaklardaki emilimin azaldığı dönemlerde kullanılıyor. Ama tabi ki dozunda. Fazla kullanıldığı zaman ise karaciğere, böbreğe, mideye ve bağırsağa aşırı derecede baskı yapar. Böbrek yetmezliği olan kişilerin ise kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Doktor gözetiminde kullanılan bir ürün. Demir ve çinko eksikliği için haplar var ama uzun süre yemelik kil kullanan kişi kilin etkisi ile yemelik kili bırakmıyor" (İHA)
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Kıl Sivas

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