Şifa bulmak için toprak yiyorlar! 'Demir eksikliğine iyi geliyor' iddiası

Sivas'ın Altınyayla ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Mutubey köyü sakinleri, yaklaşık bir asırdır köylerinde bulunan kil kaynağından kil çıkartıyor. Yaklaşık 3 metrelik çukurlar açılarak elde edilen kil, cilt temizliğinde ve saç temizliğinde sıklıkla kullanılıyor. Kil, kansızlık ve demir eksikliği çeken kadınlar tarafından şifa niyetiyle yenilerek tüketiliyor. Köylüler, kazma ve küreklerle kazarak çıkardıkları kili satarak gelirde elde ediyor.

“KAZMA KÜREKLE ÇIKARTILIYOR”

Mutlu bey köyü muhtarı Daim Danişment, kili çıkartmanın zahmetli olduğunu belirterek “Killik mevki, köyümüze 4 kilometre uzakta. Buranın yolu oldukça taşlık. Burada bulunan kil ocakları yaklaşık 100 yıldır kullanılıyor. Fakat çok zor şartlar altında kullanılıyor. Kili, ilkel şartlarla çıkarıyoruz. Kazma ve kürekle yaklaşık 3 metreyi bulan kuyular açıyoruz. Buradan çıkan kil Sivas’ın değil Türkiye’nin en iyi kili. Kilin, saç derisine çok faydası var. Saçta kepek bırakmıyor. Cilde maske olarak kullanılıyor. Çoğu kadın kili yiyor. Köylülerimiz, buradan çıkardıkları kille para kazanıyorlar“ dedi.