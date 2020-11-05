Şifa dağıtıyor! Sofraların vazgeçilmezi madımak şimdi de sabun oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Sivas yöresine ait endemik bitkilerden Madımak, Kekik ile Meyan kökünden; kolonya, el dezenfektanı ve sabun üretti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş, araştırma ve laboratuvar çalışmalarının tamamlandığını belirtip, “Özellikle son zamanlarda COVID-19 pandemisinden dolayı dezenfektan ve kolonya ürünlerine talep artmaktadır. Bu aşamada bizde özellikle antimikrobiyal aktivite gösteren bitkilerden kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik. Sözü geçen bitkilerin ekstraklarını CÜTAM Aromatik Bitki Araştırma Laboratuvarında kendimiz elde ettik. Literatüre baktığımız zaman antimikrobiyal aktivite gösteren, özellikle Sivas yöresinde yetişen madımak, kekik ve meyan kökü özünden faydalanarak kolonya, dezenfektan ve sabun ürettik. Bunların üretimini yaptıktan sonra CÜTAM Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızda katı besiyeri üzerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon kontrollerini gerçekleştirerek bunlardan ilginç sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara göre özellikle dezenfektan ürünlerinden madımak ve kekik ürünlerinin daha uzun süre bakterilere karşı aktivite gösterdiklerini gördük” dedi.