Şifa deposu: Suyun faydaları saymakla bitmiyor!

Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi minerallerle vücudumuzda tamamlayıcı rol üstlenen su, kanın yüzde 83’üni, kemiklerin beşte birini, beyin ve kasların da dörtte üçünü oluşturur. Ancak sağlığımız korumak için gereken günlük su tüketimi konusunda her zaman hassas davranmayabiliyoruz. Vücudun susuz kalmasının çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, “Vücut susamadan bu ihtiyacının giderilmesi genel sağlığımızın korunması açısından çok önemlidir. Bu nedenle su içmek için susamayı beklemeyin. Eğer su içmeyi unutuyorsanız güne bir bardak su içerek başlayabilirsiniz. Su içme alışkanlığını edinmek için çalışma masanıza ya da görünür bir yere su şişesi koyabilirsiniz” önerilerinde bulunuyor.

EKSİKLİĞİ ÖNEMLİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

Sağlığımız için suyun taşıdığı önemin altının çizilmesi için farkındalık günü olarak belirlenen 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, sözlerine şöyle başlıyor:

“Vücudumuzun yaklaşık yüzde 55-60’ı sudur ve sağlığımız için su; hayati önem taşır. Vücudumuzdaki suyun azalması durumunda unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kabızlık, saç dökülmesi ve kepeklenme, böbrek sorunları ve idrar yolu iltihapları gibi çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.”