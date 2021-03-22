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Şifa deposu: Suyun faydaları saymakla bitmiyor!

22.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam fonksiyonlarının düzenlenmesine önemli bir rol üstlenen su, oksijenden sonra en önemli ihtiyacımız. Vücutta sıvı üretimi, vücut ısısın düzenlenmesi, atıkların vücuttan atılması, besin emilimi ve eklem kayganlığı gibi birçok işlevin yerine getirilmesini sağlayan su tüketimi içerdiği minerallerle de hayati önem taşır.

Şifa deposu: Suyun faydaları saymakla bitmiyor!

Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi minerallerle vücudumuzda tamamlayıcı rol üstlenen su, kanın yüzde 83’üni, kemiklerin beşte birini, beyin ve kasların da dörtte üçünü oluşturur. Ancak sağlığımız korumak için gereken günlük su tüketimi konusunda her zaman hassas davranmayabiliyoruz. Vücudun susuz kalmasının çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, “Vücut susamadan bu ihtiyacının giderilmesi genel sağlığımızın korunması açısından çok önemlidir. Bu nedenle su içmek için susamayı beklemeyin. Eğer su içmeyi unutuyorsanız güne bir bardak su içerek başlayabilirsiniz. Su içme alışkanlığını edinmek için çalışma masanıza ya da görünür bir yere su şişesi koyabilirsiniz” önerilerinde bulunuyor.

EKSİKLİĞİ ÖNEMLİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

Sağlığımız için suyun taşıdığı önemin altının çizilmesi için farkındalık günü olarak belirlenen 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, sözlerine şöyle başlıyor:

“Vücudumuzun yaklaşık yüzde 55-60’ı sudur ve sağlığımız için su; hayati önem taşır. Vücudumuzdaki suyun azalması durumunda unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kabızlık, saç dökülmesi ve kepeklenme, böbrek sorunları ve idrar yolu iltihapları gibi çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.”

Yetişkin bir kişi, gün içerisinde böbrekler, sindirim sistemi ve solunumla 2-2,5 litre kadar su kaybediyor. Herkesin günlük su ihtiyacının da ağırlığına göre değiştiğini belirten Çisem Gündüz, “Bunun için ağırlığınızı 30 ml ile çarpmanız yeterli. Yani 60 kg iseniz günlük su ihtiyacınız bin 800 ml düzeyinde. Ancak tükettiğiniz yiyecekler ve içecekler ya da egzersiz gibi faktörler bu miktarın değişmesinde rol oynar” diyor.

SU İHTİYACINIZI SUYLA KARŞILAYIN

Su tüketiminin yeterli olup olmadığının idrar renginden anlaşılabileceğini kaydeden Çisem Gündüz, koyu renkli idrarın su ihtiyacına işaret ettiğini söylüyor. “Su ihtiyacımızı suyla karşılamak altın kurallardan biridir” diyen Çisem Gündüz, şöyle devam ediyor:

“Genellikle yapılan hatalardan biri su yerine çay, kahve, meyve suyu gibi içecekler ile bu ihtiyacı karşılamaya yönelmektir. Ancak bu içecekler fazladan kalori almanıza neden olduğu gibi su ihtiyacınızı da tam anlamıyla karşılamaz.”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yeterli miktarda su içmenin genel sağlığımız üzerindeki etkilerini de şöyle özetliyor:

1.Kan hacmi artar ve kan hücreler için gerekli oksijeni ve besini kolay taşır.
2.Saçlarda kepek ve dökülme gibi sorunların oluşması önlenir.
3.Sindirim sistemi sorunları giderilir.
4.Egzersiz sırasında ya da gece kaslarda meydana gelen kaslıma ve kramplar önlenir.
5.Anne sütünü artırır.
6.Ağız kokusu kaybolur.
7.Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.
8.Cilt sağlığına olumlu etkiler yapar. Su ihtiyacını karşılayan kişilerin cildi nemli, parlak, sağlıklı ve genç görünür.
9.Ödem oluşumunu engeller.
10.Metabolizmayı hızlandırır.

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Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi
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