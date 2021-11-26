Şifa deposu üründe talebe yetişemiyorlar: Kilosu 5 lira

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasının birçok faydası bulunuyor. Birçok vitamini bünyesinde barındıran cennet hurması faydaları nedeniyle vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Büyük bir antioksidan kaynağı olan ve güçlü vitaminler barındıran, vücudun savunma sistemine yardımcı olup metabolizmayı güçlendiren cennet hurması pazar tezgahlarında yerini aldı. Bilecik'te yetiştirilen yerli cennet hurması kapalı pazarda kilosu 5 TL'den satışa sunuldu.

''TALEP ÇOK FAZLA''

Bu meyveye yararlarından dolayı çok fazla talep olduğunu anlatan cennet hurması satan Günay Türker, "Bilecik genelinde cennet hurmasının yoğun bir şekilde üretiliyor. Ben eşimle birlikte Yeniköy’de hem üreticilik hem satıcılık yapıyorum. Halk bu meyveyi çok sevdiği için talep de fazla. Bunun nedeni ise cennet hurması bir çok hastalığa da iyi gelmesinin söylenmesi. Özellikle sindirim sisteminden kansere varana kadar birçok hastalığa iyi gelen, sarı ve turuncu renklerde değişebilen cennet hurmasının faydaları saymakla bitmiyor" dedi.

(İHA)

